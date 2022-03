Lady Blackbird in Paradiso: wát een stem, wát een persoonlijkheid

Lady Blackbird wordt vergeleken met Nina Simone en zelfs Billie Holiday, maar Lady Blackbird klinkt vooral als Lady Blackbird. Beeld Paradiso

Het is de leukste fase in de loopbaan van een artiest: het echt grote zaaien moet nog beginnen, maar de doorbraak is een feit. Van de Amerikaanse zangeres Lady Blackbird verscheen vorig jaar het album Black Acid Soul, een allerwegen geprezen debuut waarop jazz en soul één waren en dat klonk als het begin van een grootse carrière.

Waar we het aan te danken hebben is onduidelijk, maar nu er weer mag worden getoerd kiest de Amerikaanse ervoor te starten in Nederland. In Paradiso draagt ze bij opkomst een masker, als op een bal. Passend, want de zangeres heeft iets geheimzinnigs. We weten haar echte naam (Marley Munroe), maar naar haar leeftijd is het gissen. Ergens in de veertig zouden we zeggen op grond van haar verschijning en mooi doorleefd klinkende stem.

Diep en elegant

Het maskertje gaat af. Een muts die iets heeft van een witte afropruik blijft het hele optreden op. Ze hoeft maar twee nummers te zingen en je staat als luisteraar aan de grond genageld. Wát een stem, wát een persoonlijkheid. Ze wordt vergeleken met Nina Simone en zelfs Billie Holiday, maar Lady Blackbird klinkt vooral als Lady Blackbird. Ze heeft een diepe, maar ook heel elegante en wendbare stem.

Het mooist klinkt die stem in ballads, maar Lady Blackbird overtuigt ook in een zowaar even zwaar rockende uitvoering van het aloude hippie-anthem White Rabbit. Heel ingetogen is het spel van haar vier begeleiders, van wie toetsenist Deron Johnson nog met Miles Davis speelde. Lady Blackbird kan het trouwens ook zonder die mannen: I put a spell on you (aan die klassieker weet zij zowaar nog iets toe te voegen) zingt ze grotendeels zonder begeleiding en dat klinkt adembenemend mooi.

Komende zomer staat Lady Blackbird op Northsea Jazz, ongetwijfeld in een grote zaal.

Pop Lady Blackbird

Gehoord: Paradiso, Amsterdam, 26/3