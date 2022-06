Ladies of Soul annuleren shows om incident Glennis Grace

(Vlnr) Berget Lewis, Glennis Grace, Candy Dulfer en Edsilia Rombley van de Ladies of Soul tijdens een optreden in de Ziggo Dome als groots eerbetoon aan Aretha Franklin. Beeld ANP Kippa

Grace raakte in februari betrokken bij een vechtpartij in een supermarkt. Door de publiciteit rond dat incident hebben de Ladies of Soul naar eigen zeggen niet kunnen werken aan de promotie van de concerten. ‘Glennis begrijpt dat dit zijn tol eiste en heeft ons de afgelopen week laten weten zich terug te willen trekken ten behoeve van de concerten.’

Het bleek echter ook zonder Grace niet haalbaar om ‘de spectaculaire shows te produceren die jullie van ons gewend zijn’. De groep is erg teleurgesteld dat de optredens niet doorgaan. ‘Wij brengen dit bericht met pijn in ons hart en vragen jullie begrip hiervoor. We hopen beter dan ooit terug te komen met een fantastische nieuwe show.’

Ziggo Dome

De shows stonden op 23 en 24 september gepland in de Ziggo Dome. Met mensen met kaarten wordt binnenkort contact opgenomen.

De gelegenheidsband, die gemiddeld eens per jaar een reeks optredens geeft, bestaat sinds 2013 uit Lewis, Rombley, Grace en Dulfer. Tot 2017 zat Trijntje Oosterhuis daar ook bij, maar zij stapte eruit.