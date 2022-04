Laatste seizoen van de Breaking Bad-prequel Better Call Saul is een feest der herkenning

Bob Odenkirk als advocaat van kwade zaken Saul Goodman in Better Call Saul. Beeld Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television

Better Call Saul, de briljante spin-off van het al even geweldige Breaking Bad, is aan zijn zesde seizoen toe en streeft daarmee zijn voorganger voorbij in lengte. De term ‘voorganger’ is trouwens enigszins verwarrend want behalve een spin-off is Better Call Saul ook een prequel: de wederwaardigheden van advocaat van kwade zaken Saul Goodman (Bob Odenkirk) spelen zich af vóór het moment waarop de terminaal zieke scheikundeleraar Walter White zich in het eerste seizoen van Breaking Bad stort op de productie van crystal meth. Bij elk seizoen van Better Call Saul was de hamvraag: wanneer gaan de twee periodes op elkaar aansluiten? De bedenkers van de serie, Vince Gilligan en Peter Gould, beloven niet alleen dat dit in seizoen 6 eindelijk gaat gebeuren maar dat bovendien Breaking Bad-iconen Walter White en zijn onbetrouwbare hulpje Jesse Pinkman zullen opduiken. Dat maakt extra nieuwsgierig naar dit slotseizoen van Better Call Saul.

Hartaanval

Het wachten op het slotseizoen van Better Call Saul heeft twee jaar geduurd vanwege corona en in die tussenliggende periode kreeg hoofdrolspeler Bob Odenkirk ook nog een hartaanval op de set. Hij herstelde gelukkig snel want zonder Odenkirk geen Better Call Saul.

Door de lange onderbreking kan het geen kwaad het geheugen nog eens op te frissen met een terugblik naar de slotaflevering van seizoen 5. Hierin zijn Jimmy McGill, alias Saul Goodman, en zijn vriendin Kim Wexler (Rhea Seehorn) aan het bijkomen van het intimiderende bezoekje van drugscrimineel Lalo Salamanca. Jimmy gaat verhaal halen bij huurmoordenaar Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) die hem verzekert dat de dagen van Lalo Salamanca geteld zijn. Maar vervolgens loopt de poging van Ehrmantrauts partner in crime Nacho Varga om in Mexico korte metten te maken met Salamanca gruwelijk mis – de besnorde crimineel weet op het nippertje te ontsnappen in de slotscène van seizoen 5.

Kathedraal van rechtvaardigheid

De eerste aflevering van seizoen 6 begint met de inmiddels traditionele flashforward naar het latere leven van Saul Goodman: dit keer wordt zijn protserige kantoor, de uit goud opgetrokken ‘kathedraal van rechtvaardigheid’, onttakeld. Geestig, en vol verwijzingen naar beide series voor de oplettende kijker – inclusief een cinefiele verwijzing naar de openingsscène van de filmklassieker Sunset Boulevard.

Zo zit de kijker na twee jaar onthouding binnen vijf minuten weer in de vertrouwde sfeer: fraai in beeld gebrachte woestijndecors waarin briljante dialogen worden afgewisseld met plotselinge geweldsuitspattingen, scènes die doen denken aan No Country For Old Men van de Coen Brothers. Het verhaal van de eerste twee afleveringen valt grofweg in twee lijnen te verdelen: één rond een bendeoorlog, met Nacho Varga, Lalo Salamanca, Gus Fring en andere kleurrijke criminelen; en één rond Saul en Kim, die beiden hun juridische loopbaan een nieuwe draai geven en tussendoor hun ex-baas Howard Hamlin een loer willen draaien.

Het is onvermijdelijk dat deze twee lijnen elkaar zullen ontmoeten, maar de vraag is wie het zal overleven. Saul in elk geval wel, die noemt in seizoen 2 van Breaking Bad zelfs nog even zijn kwelgeesten Lalo en Nacho, maar wat is het lot van Kim? Voorlopig is het weer een seizoen lang genieten, met als extra feestelijk vooruitzicht het beloofde weerzien met Walter White en Jesse Pinkman.