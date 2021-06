Laat vrouwen zelf beslissen over abortus: leg die pillen gewoon bij de drogist

Het was mijn verjaardags­cadeau. Een kaartje voor een uitverkocht debat (30 mensen) in De Balie. Niet per se omdat het onderwerp nou zo boeiend was, want we waren het er allang over eens: de abortuspil zou vrij verkrijgbaar moeten zijn.

Sowieso bij de huisarts, maar voor wie helemaal geen behoefte heeft aan een consult vooraf, ook gewoon bij de drogist natuurlijk. Het valt op geen enkele manier uit te leggen dat abortus plegen nog steeds strafbaar is. Strafbaar, tenzij je in een gespecialiseerde kliniek wordt geholpen.

En waarom zou je voor het slikken van zo’n pil verplicht eerst een echo moeten laten maken in zo’n kliniek? Zogenaamd om vast te stellen dat je echt heel heel heel erg zeker iets prematuurs in je baarmoeder hebt zitten. Alsof er geen zwangerschapstesten bestaan. In de praktijk is het een vrouw belasten door van iets wat no big deal is, een emotioneel issue te maken. Een straf voor iets wat jij als vrouw hebt misdaan. Namelijk seks hebben. Misschien zelfs wel heel fijne seks. En natuurlijk moet je boeten als je daar onverhoopt zwanger van raakt.

Daarbovenop heeft de patriarchale wereld van de vorige eeuw besloten dat jij, vrouw, beslissingsonbekwaam bent. Dankbaar mag zijn dat je sinds 100 jaar stemrecht hebt. Maar die baarmoeder van jou, dat is iets waar je op zijn minst vijf dagen verplicht over na moet denken voordat je aan een zorgverlener je overwegingen mag voorleggen. En die zorgverlener, díe zal dan wel voor jou, vrouw, beslissen of er een geoorloofde uitzondering op de wet gemaakt mag worden.

Wist u dat een vrouw die zwanger raakt de eerste weken nadat ze seks heeft gehad, volgens de wet helemaal niet zwanger is? De strafbaarstelling van afbreking zwangerschap (art. 296) begint dus pas daarna. Daarom mag je de morningafterpil gewoon vrij bij de apotheek ophalen. En tot twee weken na je eerste uitgebleven menstruatie (de overtijdsperiode) mag de huisarts je ‘vooraf behandelen’ tegen ongewenste zwangerschap. Maar omdat huisartsen waarschuwingsbrieven ontvangen met dreigende taal – ‘U zult vervolgd worden indien u een vrouw helpt bij haar abortus’ – gebeurt dit maar weinig. Terwijl ze die eerste weken, juridisch, dus nog niet zwanger is.

Enfin, het debat ging dus over wat nodig is om de abortuspil (beter noemen we het de morningafter-plus) verkrijgbaar te maken bij de drogist. (Het antwoord: schrap artikel 296 uit het strafboek. Laat de christelijke partijen kappen met het inzetten van baarmoeders als uitruilmiddel in coalitieakkoorden.)

Niks nieuws, want hier zijn wij, vrouwen, het al decennia in grote meerderheid over eens.

Waarom ik dit als verjaardagscadeau kreeg en waarom dat zo geslaagd was, is overigens gewoon omdat het weer mocht: met 30 in een zaal. Heerlijk eensgezind zijn.

