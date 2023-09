Laat Maarten van Rossem en Philip Freriks de 25 seizoenen Slimste Mens volmaken

Beeld NPO

Bejaardendiscriminatie. Het woord kwam uit de mond van Maarten van Rossem, die werd gevraagd naar de geruchten dat Philip Freriks en hij zouden verdwijnen als koningskoppel van tv-quiz De Slimste Mens. In toonloos Van Rossemiaans: “Bij deze speculatie moet ik constateren dat wij allebei nog leven en voorlopig niet van plan zijn om daarmee op te houden.”

De discussie was op gang gekomen na de transfer van Herman van der Zandt van de NOS naar de KRO-NCRV. Zou hem zijn beloofd dat hij De Slimste Mens mag presenteren? Dat lijkt geen risicovolle gok. Van der Zandt past met zijn mildironische toon precies bij de quiz die ernst en luim combineert richting de pieken van het kijkcijferlandschap. En vreemd is het ook niet dat wordt nagedacht over de opvolging van een duo dat inmiddels 78 en 79 jaar is.

Het is dus een kwestie van timing. Wanneer worden de sterspelers uit het veld gehaald? Van Rossem liet zich in zijn podcast ontvallen dat voor zijn rol – ‘Ik zit in een stoel en zeg drie zinnen per uitzending’ – niet per se een Olympisch atleet hoeft te worden gecast. Aan de andere kant: wisselen doe je op tv het liefst voordat de natuur definitief ingrijpt.

Wie de finale van het 22ste seizoen bekeek, zag vooral vertrouwdheid. Freriks introduceerde Van Rossem als ‘beauty, brains en bitterballen’ en de eenmansjury verklaarde op zijn beurt nimmer van een auto naar een brommobiel te willen degraderen. ‘Van mijn beloning bij De Slimste Mens betaal ik een chauffeur.’

De winnaar bleek, niet voor het eerst, een journalist: Tom Kleijn. Hij versloeg directeur van De Kleine Komedie Jörgen Tjon A Fong en musicalactrice Nandi van Beurden in de eindstrijd. Die bevatte alles wat De Slimste Mens zo’n aanstekelijke quiz maakt: thuis meespelen is eenvoudig, de deelnemers weten werkelijk iets en de presentatie behelst meer dan vragen voorlezen, zonder overheersend te worden. Freriks en Van Rossem vertoonden geen spoortje sleet.

Hun prestaties zijn in Hilversum – waar ervaring doorgaans prima is, zo lang het niet te lang duurt – zelfs emancipatorisch te noemen. Daarom: houd Van der Zandt nog even op de bank en laat Van Rossem en Freriks de 25 seizoenen volmaken. De twee verdienen een eervol afscheid.

