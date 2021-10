L’eau pour l’art moet hét mineraalwater voor kunst worden

Cabaretier Stefano Keizers zet zich voluit in voor het mineraalwater van culturele snit. Beeld Barbara Raatgever

Het idee is eigenlijk heel eenvoudig, legt acteur Patrick Duijtshoff uit. In theaters worden jaarlijks duizenden liters bronwater – plat of bruisend – geschonken. De winst gaat naar de fabrikanten van de drankjes. “En dat terwijl zij voor hun klanten afhankelijk zijn van wat er in de theaters gebeurt. We dachten: gek dat kunstenaars daarvoor niets terugkrijgen. We wilden de keten rondmaken, zodat het geld uiteindelijk weer terugstroomt naar de kunsten.”

Na een jaar van intensief regelwerk komt daarin nu verandering. Het Amsterdamse theatercollectief De Theatertroep, waarvan Duijtshoff (32) een van de zes vaste leden is, lanceert L’eau pour l’art: een door de acteurs zelf opgezette lijn van bronwater. Van elke verkochte liter water, gaat er direct 6 cent naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat cultuur in brede zin subsidieert.

Vier kratjes

Dat kan nogal wat opbrengen, becijfert Duijtshoff. En dat is belangrijk in tijden waar cultuur vaak een sluitpost op de begroting is. “Bruiswater staat nummer 3 op de lijst van meest bestelde drankjes in theaters. Als we duizend instellingen vinden die per week vier kratjes van ons water inkopen, kom je al op een paar ton die terug kan naar de kunst.”

Met hulp van fooddesignbedrijf Mister Kitchen kozen de acteurs een water dat volgens Duijtshoff ‘licht ziltig’ smaakt en voorzien is van ‘een niet heel heftige bubbel’. Ideaal voor in de pauze van een voorstelling of voor bij het eten vooraf, vanzelfsprekend.

De doorbraak kwam toen horeca-groothandel Sligro bereid bleek L’eau pour l’art in het assortiment op te nemen. Nu is het een kwestie van zoveel mogelijk schouwburgen, museum­cafés, bioscoopbars en muziekpodia bereid vinden het water te serveren.

Ambassadeurs

Om die missie te ondersteunen vroeg De Theatergroep bekende acteurs en artiesten voor een rol als ambassadeur. Inmiddels zijn onder anderen Ilse Warringa, Jeangu Macrooy en Tygo Gernandt aan boord. Duijtshoff: “Iedereen we benaderden zei ja. Pierre Bokma was zelfs zo enthousiast dat hij aankondigde in elk theater waar hij speelt te gaan vragen om het water.”

Het theatercollectief veroverde de afgelopen maanden al enkele bekende etablissementen in Amsterdam en omgeving. In Frascati, De Brakke Grond, Bar Mimi en Schouwburg Amstelveen wordt nu L’eau pour l’art geschonken. Net als uiteraard in café De Richel, dat door De Theatertroep zelf wordt uitgebaat.

Als de opbrengsten toenemen hopen de acteurs er ook hun eigen voorstellingen deels van te kunnen financieren. “We verdienen nu nog niets. Ons ideaal is om in de toekomst ook andere frisdranken onder de vlag van de kunst aan te bieden. Dan heb je het over miljoenen euro’s die de kunstenaars voor zichzelf terugverdienen.”