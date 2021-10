‘Kwetsbaar debuut’ Tobi Lakmaker een van vijf genomineerden Boekenbon Literatuurprijs

Tobi Lakmaker is een van de vijf genomineerden voor de Boekenbon Literatuurprijs. Beeld Wendelien Daan

Opvallende nominatie is die voor Tobi Lakmaker, die met het autobiografische De geschiedenis van mijn seksualiteit (Das Mag) volgens de jury een kwetsbaar debuut schreef over de zoektocht naar intimiteit, ‘waarin hij met humor én branie aantrapt tegen de gevestigde orde’. Bij de eerste vier drukken heette Lakmaker nog Sofie.

In De terugkeer (De Geus), waarin een vader na zijn al dan niet zelfverkozen dood vanuit het hiernamaals toekijkt op het leven van zijn dierbaren, weet Esther Gerritsen ‘als geen ander op tragikomische wijze de complexiteit en absurditeit van menselijke relaties te fileren’.

Wessel te Gussinklo, die in 2019 de BookSpot Literatuurprijs – voorganger van de Boekenbon Literatuurprijs die dáárvoor ECI Literatuurprijs, AKO Literatuurprijs en Generale bank Literatuurprijs heette – ontving voor De hoogstapelaar, maakt nu opnieuw kans met het vierde deel in zijn Ewout Meyster-cyclus bij uitgeverij Koppernik, Op weg naar De Hartz. “Een beschrijving van een existentiële zoektocht waarin Te Gussinklo je onweerstaanbaar meezuigt in de gedachtewereld van een vertwijfeld individu.”

Brandstichting

De twee genomineerde Belgische auteurs publiceren beiden bij De Bezige Bij. Chris De Stoop schreef Het boek Daniel. Ook autobiografisch, gebaseerd op het verhaal van de bij brandstichting in zijn boerderij omgekomen oom van De Stoop en de confrontatie met de jonge daders. “Op indringende wijze weet De Stoop een klein verhaal universele proporties te geven,” aldus de jury. “Een pleidooi voor compassie en empathie.”

Ook in Al het blauw van Peter Terrin, over de gepassioneerde relatie van een zoekende negentienjarige jongen en de twintig jaar oudere barvrouw van het zwembadcafé in een nabij provinciestadje, speelt het Belgische platteland een grote rol. De jury: “Een intense, melancholische roman over de onontkoombare noodzaak van verbinding en het brandende verlangen om je los te maken.”

Op 11 november wordt het winnende boek bekendgemaakt. De auteur ontvangt een geldprijs van 50.000 euro.