Kwam ze uit een nazinest of juist uit een Joodse familie? De zoektocht naar het échte levensverhaal van een moeder

Cyrilla van der Donk (62) ontdekte dat haar moeder een groot deel van haar levensgeschiedenis had verzonnen. De zoektocht naar de waarheid met schrijver Marcel Maassen (57) mondde uit in een boek dat leest als een thriller.

Thuis in Valkenswaard vertelde moeder Irene haar dochter Cyrilla altijd spectaculaire verhalen over haar eigen jeugd. Over de uit gele bakstenen opgetrokken villa met sprookjestuinen waar ze als kind opgroeide, ‘ergens in het oosten van Duitsland’. Over de prachtige natuur daar en luxueuze familiebijeenkomsten. En dat ze als baby tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam was gestolen van haar echte ouders.

Over dit hartverscheurende incident wilde Cyrilla van der Donk na het overlijden van haar moeder meer te weten komen. Haar vader was al in 1977 overleden, die kon ze dus ook niets meer vragen, en andere familie was er ook niet. Maar hoe ze ook googelde: nergens werd melding gemaakt van deze toch niet alledaagse kinderroof. Over haar moeders terugkeer naar Nederland, na de Tweede Wereldoorlog, kon ze evenmin iets vinden.

“Wat het googelen bemoeilijkte: mijn moeder noemde nooit achternamen van mensen die een rol hadden gespeeld in haar leven. Of exacte locaties en steden. Ze zou ‘ergens’ in een kamp hebben gezeten. En later door een boer ‘uit de buurt’ zijn gered.”

Vrienden en kennissen verbaasden zich over al die vaagheden, maar voor Van der Donk was dit in de loop der jaren normaal geworden: ze wist niet beter. Bovendien werd haar moeder kwaad als ze doorvroeg. “Dan gingen de luiken dicht. ‘Dit is mijn verleden en niet het jouwe, daar heb jij niks mee te maken,’ kreeg ik dan te horen.”

Speurtocht met journalist

Om haar speurtocht vlot te trekken, belde Van der Donk in maart 2020 journalist en schrijver Marcel Maassen, die ze sinds haar studententijd in de jaren tachtig kende. Hij begon aanvankelijk met het ontrafelen en reconstrueren van Irenes verleden aan de hand van verhalen en bewaarde bezittingen, aantekeningen, foto’s en brieven.

Maassen: “We weten allemaal van de verhalen van mensen die op zoek zijn naar hun onbekende, biologische ouders. Denk aan Spoorloos of DNA Onbekend. Maar ik had niet eerder gehoord van iemand die haar moeder altijd had gekend, maar geen idee had wie ze was of waar ze vandaan kwam. Die niet wist wat ze had verzonnen en wat niet. Dat fascineerde mij direct.”

Deed Van der Donks moeder soms systematisch schimmig over haar afkomst en geschiedenis omdat haar familie fout in de oorlog was? Of was ze een kind van Joodse ouders en juist slachtoffer van de horror van de Holocaust? Wilde ze haar familie die gruwelen besparen? En was ze om die reden bijna ziekelijk bezorgd over haar dochter en een enorme controlfreak?

Korte rokjes verboden

Van der Donk: “Mijn moeder was altijd overbezorgd, bang dat ik ziek zou worden. Ook al was het dertig graden, dan nog moest ik – als enige – een jasje aan. Geen korte rokjes, daar kon je blaasontsteking van krijgen. En blies ik op de blokfluit van een ander, dan werd ze kwaad. Onhygiënisch. Ze wilde alle onheil voorkomen en stampte erin dat ik geen fouten mocht maken.”

Het gedrag van haar moeder zorgde ervoor dat ze zich vaak een buitenstaander voelde. “Toen ik 36 uur deed over de bevalling van mijn eerste kind, was ze daar boos over: hoe haalde ik het in mijn hoofd om haar zo in spanning te laten zitten? Ik maakte aan de telefoon excuses. Maar ze kon ook ontzettend lief zijn, ik heb zielsveel van haar gehouden. Door onze zoektocht ben ik haar ook beter gaan begrijpen.”

Want samen met Marcel Maassen stuitte ze na heel veel onderzoek op haar moeders bizarre levensgeschiedenis, die haar naar alle uithoeken van Europa had gevoerd in een bepaald niet stabiele tijd. Omdat Wat mama niet vertellen kon leest als een thriller met bijbehorende ontknoping en uitzoekwerk, geven we de plot niet weg. Wel kunnen we zeggen dat je als lezer door drie decennia Europese geschiedenis wordt geloodst.

Duizenden documenten

De zoektocht nam ruim twee jaar in beslag, en ze dachten ‘tientallen keren’ op een dood spoor te zitten, zegt Maassen. “Maar we gingen toch door, en hebben duizenden documenten gelezen. Sommige herlas ik wel vijftien keer om geen aanwijzingen te missen. Waar stonden welke huizen, details over openbare toiletten en versiering van kerstbomen. We bezochten een groot aantal archieven in binnen- en buitenland en online maakten we gebruik van de wijsheid van de massa. Dan stelden we een vraag over een bepaalde Duitse straat anno 1930 en kregen we uit alle uithoeken van de wereld antwoorden. Twintig jaar geleden hadden we dit niet kunnen doen.”

Van der Donk: “Ik heb geen idee wat mijn moeder ervan gevonden zou hebben dat we haar geschiedenis hebben uitgeplozen. Maar voor mij was het verhelderend en louterend. En ik ben blij dat de mooie jeugdverhalen die zij mij vertelde toch intact zijn gebleven. Daardoor ben ik mijn moeder gelukkig niet kwijtgeraakt. Ik denk dat iedereen wel nieuwsgierig is naar het uitgebreide verhaal van zijn of haar ouders. Vráág het. Want eerst ben je te jong om dat interessant te vinden, daarna te druk en vervolgens ben je vaak te laat. Dan zijn ze overleden en kun je geen vragen meer stellen over je familiegeschiedenis.”

Behalve een boek leverde de samenwerking beiden nog iets heel anders op: een relatie. “We zochten haar moeder en vonden elkaar,” grapt Maassen daarover. “Een mooie toevalstreffer. En eigenlijk ook weer niet. Want als je regelmatig uren met elkaar aan de telefoon hangt, komen al gauw meer persoonlijke zaken ter sprake. Het maakte de zoektocht nog intenser en mooier.”

