Kurtág Festival en jubilea Beethoven en Rachmaninoff: agenda concertseizoen gepresenteerd

PIanist Thomas Beijer. Beeld Simon Van Boxtel

Het seizoen 2022-2023 in het Concertgebouw heeft als thema ‘Hemelbestormers’. Daarmee zijn jonge musici die de klassieke conventies doorbreken en die hun plek aan de top van de muziekwereld veroveren bedoeld. Pianist Thomas Beijer, mezzosopraan Fleur Barron en zangeres Karsu fungeren als boegbeelden. In totaal presenteert het Concertgebouw het komende seizoen 172 concerten in de eigen programmering.

Het Concertgebouw heeft alle concerten die formele samenwerkingen met de Russische overheid en daaraan gelieerde culturele instellingen zijn, opgeschort, waardoor de in formatie in de seizoensbrochure, die al gedrukt was voor de invasie in Oekraïne, niet overal meer actueel is. Dat betekent dat de Münchner Philharmoniker met een andere dirigent dan hun inmiddels ex-chef Gergjev langskomen en dat het concert van het Russisch Nationaal Orkest is geschrapt. In de serie Wereldberoemde Symfonieorkesten komen wel The Cleveland Orchestra, de Wiener Philharmoniker langs, net als sterren als Janine Jansen, Mitsuko Uchida en Lang Lang. In de Grote Zaal is er een unieke samenwerking van Renée Fleming met Jevgeni Kissin aan de vleugel.

Tripleconcert

In 2023 zijn er twee jubilarissen: Beethoven (250 jaar geleden geboren) en Rachmaninoff (150 jaar). Beide componisten worden riant in het zonnetje gezet door pianisten Lugansky, Babayan en Trifonov. Het Orkest van de Achttiende Eeuw brengt een driedaags eerbetoon aan Beethoven met het vioolconcert, het tripleconcert en drie symfonieën.

In het Muziekgebouw, waar het komende seizoen weer ontzettend veel gebeurt, in alle denkbare genres en historische stijlen, gaat de meeste aandacht uit naar het Kurtág Festival, de Cello Biënnale, de Flamenco Biënnale, de HildegardDag en het Minimal Music Festival.

Het vierdaagse Kurtág Festival, te houden in maart 2023, is gewijd aan de muziek van de Hongaarse meester György Kurtág, die dan 97 jaar is. Op de HildegardDag klinkt muziek van Hildegard van Bingen, die volgend jaar 925 geleden is geboren.

NTR ZaterdagMatinee

In de pianoserie speelt Hannes Minnaar de complete Preludes en Fuga’s van Sjostakovitsj, The Tallis Scholars brengen in twee concerten een eerbetoon aan de gigant van de Renaissance, Josquin Desprez, en Rafaël Pinchon speelt met zijn ensemble Pygmalion muziek van Bach. Ook bariton Matthias Goerne komt weer langs.

Bij de NTR ZaterdagMatinee vervolgt Karina Canellakis haar Janácekcyclus met Het sluwe vosje, buigen ook sopraan Barbara Hannigan en componist Bryce Dessner zich over Hildegard van Bingen en klinken wereldpremières van Wagemans, Widmann, Wantenaar, De Raaff en Bulsink. In de operaserie zijn onder meer Rameaus Castor et Pollux, L’amico Fritz van Mascagni en The Death of Klinghoffer van John Adams geprogrammeerd. Operaster Lise Davidsen zingt aria’s van Verdi, Weber en Wagner.

De kaartverkoop begint dinsdag.