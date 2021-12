Kunstwerken Light Festival toch ook ’s avonds verlicht

Beeld Janus van den Eijnden

Vlak voor de opening van de tiende editie van het Amsterdam Light Festival (ALF) gooide de organisatie het programma om. Vanwege de coronabeperkingen in de avond, besloot de organisatie om tussen 07.00 en 09.00 uur ’s ochtends en tussen 15.00 en 17.00 uur in de middag de lichtkunstwerken aan het publiek te tonen. Binnen die tijden konden bezoekers meedoen aan een georganiseerde wandeling of rondvaart.

Vanaf donderdag kunnen wandelaars ook na werktijd de lichtkunstwerken aanschouwen. Tot 22.00 uur blijven de kunstwerken verlicht. De organisatie wijst bezoekers op de eigen verantwoordelijkheid van het naleven van de coronaregels; denk aan afstand houden en groepen van maximaal vier personen. En wordt het te druk, dan gaan de lichten eerder uit.

ALF brengt vijf kunstwerken ook overdag tot leven. Geïnteresseerden kunnen via augmented reality op Snapchat de werken bewonderen alsof het nacht is.

Burgemeester Halsema heeft het ALF verzocht om de werken ook ’s avonds aan te houden om ‘de stad wat extra licht te geven in deze donkere tijden’, meldt haar woordvoerder.

Celebrate Light

Het Amsterdam Light Festival is een groot lichtkunstfestival en vindt plaats van 2 december tot en met 23 januari. Het thema is dit jaar Celebrate Light. ‘Publieksfavorieten en de meest bijzondere, inspirerende en populaire werken van de afgelopen negen edities keren terug in de stad,’ aldus de organisatie.