Kunstwerk Stoet is een groepje Zuid-Afrikaanse dierenvrienden, voor en door de buurt

Stoet, van Dagmar de Kok. Beeld Mariet Dingemans

Als je erop klopt klinken ze hol, de drie roze dieren met bonte, uitstulpende stippen, die op een felblauwe ondergrond paraderen bij het net zo blauwe Ouder- en Kindcentrum Gaasperdam in Zuidoost. Dat wil zeggen: als je in de buurt kunt komen, want ze worden bezet door spelende buurtkinderen die erop klimmen en de dieren berijden.

Ze worden Warthog, Donkey en Bull genoemd – voorop het wrattenzwijn, ezel komt net om de hoek en stier volgt. Ze hebben groene dieren op hun rug: een hond, een aardvarken en een springbok – zoals de dieren elkaar meedragen in het Zuid-Afrikaanse volksverhaal The World’s Reward, waarop kunstenaar Dagmar de Kok (1977) haar beeldengroep Stoet baseerde.

De Bremer stadsmuzikanten

“Toen ik de beelden maakte in opdracht van kunstcentrum CNK Zuidoost en de gemeente Amsterdam was ik net lange tijd in Zuid-Afrika geweest,” vertelt De Kok. “The World’s Reward is vergelijkbaar met De Bremer stadsmuzikanten, het sprookje waarin een afgedankte hond een ezel ontmoet die op de vlucht is voor de slacht, waarna steeds meer dieren zich bij hen aansluiten. Ik heb bewust gekozen voor dieren die veel voorkomen in Afrika, want hier in Zuidoost wonen veel mensen van Afrikaanse en Surinaamse herkomst.”

De in Boxtel geboren kunstenares woont om de hoek in Holendrecht en geeft sinds kort ook les in Reigersbos, waar haar beelden nu al bijna tien jaar staan. Ze maakte ze in samenwerking met leerlingen van basisscholen De Tamboerijn en Mobiel, voor het project Mijn sculptuur/kunst op straat. Kinderen kregen binnen dat project ook inspraak wat betreft de kleuren.

Speeltoestellen

De Kok, die in 1998 cum laude afstudeerde aan de Academie voor Beeldende vorming Tilburg, werkt in klei en baseerde een serie beelden en beeldjes op mythes, sagen en sprookjes onder de titel Fabelachtig. Maar de beelden van Stoet zijn uitgevoerd in polyvezel, het materiaal waarmee ook boten worden gemaakt. Want het zijn nadrukkelijk ook speeltoestellen. “Ik maakte eerst schaalmodellen van 40 centimeter. Die moesten steeds worden aangepast in verband met de veiligheid.

Als ze erlangs fietst zijn er vrijwel altijd kinderen aan het spelen. “Het liefst klimmen ze op Bull, die is met de springbok op zijn rug de hoogste.” Elke keer als De Kok de beelden ziet, wordt ze er weer blij van. Heel blij. “Ze vallen erg op, maar passen ook in de omgeving. En ze doen het goed: ze worden niet beklad, ze worden niet kapotgemaakt. Als je zo’n project doet in een buurt mét de mensen die er wonen ontstaat er een soort eigenaarschap.”

Stoet Sinds 2014

Kunstenaar Dagmar de Kok

Waar Reigersbos 309

Lees terug: ons overzicht met de mooiste kunstwerken in het straatbeeld van Amsterdam.