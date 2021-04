Kunstwereld op zijn kop: schilderij mogelijk meer dan 100 miljoen waard

Het schilderij van de 17de eeuwse Spaanse schilder José de Ribera, maar sommige handelaren en geleerden geloven dat het een Caravaggio is. Beeld Ansorena Auction

Het doek hing al een tijd aan de muur in de expositieruimte van het veilinghuis Ansorena. En stond sinds maart in de catalogus die iedereen kon inzien. Een schilderij van een mooi formaat, 111 bij 86 centimeter, maar erg vies, slecht onderhouden. Het zou werk zijn uit het atelier van José de Ribera (1591-1652), een Spaanse schilder die in Rome en Napels werkte. De richtprijs waarmee de veiling afgelopen donderdag zou starten was 1500 euro.

Maar toen waren bij het veilinghuis al onderhandse aanbiedingen binnengekomen van enkele miljoenen euro’s en hadden grote verzamelaars al vertegenwoordigers naar Madrid gezonden om het doek van dichtbij te bekijken. Vanuit Italië kwam een van de grootste, erkende experts van het werk van Caravaggio naar de Spaanse hoofdstad om vast te stellen dat deze Christus met doornenkroon niet van De Ribera maar van de Napolitaanse schilderlegende moet zijn.

Nogal een verschil

En dat is nogal een verschil. Op een veiling zou een unieke Caravaggio volgens de experts tussen de 100 en 150 miljoen euro kunnen opleveren, 100.000 keer de richtprijs. In verschillende archieven is te vinden dat hij in 1605 een dergelijk doek voor een bisschop schilderde. Het kwam in 1659 als eigendom van de Spaanse ambassadeur in Vaticaanstad samen met een ander doek in Spanje terecht. Terwijl dat tweede schilderij al lang in het Prado-museum hangt, was van de bewuste Ecco Homo geen enkel spoor meer. Wie de huidige eigenaren zijn die het doek nu naar de veiling brachten, is niet bekend.

In de Italiaanse media circuleerden al enige tijd berichten over de fabuleuze vondst en de enorme interesse voor de veiling, maar in Spanje schrokken ze pas op het allerlaatste moment wakker. Eén dag voor de veiling verbood het ministerie van Cultuur dat het doek in de verkoop zou gaan, na een spoedvergadering op hoog niveau.

Experts van het Prado waren het er mee eens dat het wel eens om een Caravaggio zou kunnen gaan, en dat bijzondere culturele erfgoed wil Spanje niet kwijtraken. In 1973 werd al eens een drie eeuwen verloren gewaande Caravaggio in een veilinghuis in Sevilla verkocht en die Kruisiging van Andreas hangt sindsdien in een museum in Cleveland.

Er zal nu een nader onderzoek komen dat moet vaststellen of het schilderij werkelijk een Caravaggio is, waarna er definitief een exportverbod zal komen.