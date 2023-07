Kunstverzamelaar Edwin Oostmeijer: ‘Ik heb als een beest verzameld’

Edwin Oostmeijer bij een werk van Danny Fox waaraan de tentoonstelling de titel heeft ontleend. Beeld Koosje Koolbergen

Edwin Oostmeijer stond op een bouwplaats toen hij de pdf met daarin het schilderij Pool Closing onder ogen kreeg. Hij was op slag verliefd op het werk van Caroline Walker, dat een vrouw in een nachtelijk zwembad voorstelt. “Ik ging het bekijken bij Grimm Gallery, het bleek nog beschikbaar en zodanig geprijsd dat ik het kon kopen. Het was een levensveranderend moment. Alsof ik door een deur stapte en er een vloedgolf over me heen kwam.”

Dat was in 2016. In de zeven jaar daarna kocht Oostmeijer gemiddeld iedere week een kunstwerk. Het resultaat is een collectie van circa 350 schilderijen, veelal van het formaat tafellaken. Een dwarsdoorsnede daarvan is nu te zien in Projectspace on the Inside, in de tentoonstelling The Artist is a Beast. “Die titel slaat natuurlijk ook een beetje op mijzelf,” zegt Oostmeijer lachend. “Ik heb als een beest verzameld. Dat was al snel geen hobby meer maar een serieuze verslaving.”

Oostmeijer koopt met zijn ogen en zijn buik, hongerig en op intuïtie. “Toen mijn nieuwsgierigheid was gewekt door dat juweeltje van Walker, ben ik gaan kijken wat er allemaal nog meer is. De schilderkunst bleek enorm vitaal en divers. Ik heb vrij snel een professionele kunstopslag gehuurd, maar ik heb nooit adviseurs gehad. Ik ben gewoon het diepe in gedoken, net zoals ik nooit mijn carrière heb gepland.”

Roman

Na de School voor Journalistiek ging Oostmeijer aan de slag als interviewer van regisseurs en acteurs. Daarna rolde hij de Schrijversvakschool in en liet hij zich door uitgeverij Harmonie verleiden tot het schrijven van een roman: De vrijgezellenmachine (1990). “Aan een tweede ben ik begonnen maar die heb ik nooit afgemaakt. Schrijven vond ik op den duur wel erg eenzaam. Ik werk liever samen met een team.”

Dat kan wel bij het opknappen van huizen, dat hij halverwege de jaren tachtig als bezigheid had ontdekt. Nadat hij samen met zijn partner een zijdenrupsfabriek in Frankrijk onder handen had genomen, stortte Oostmeijer zich op zijn eerste grote project in Nederland: een woningcomplex dat hij liet bouwen op de fundamenten van een Duitse bunker in de historische binnenstad van Utrecht. Ondertussen organiseerde hij ook nog architectuurreizen naar San Francisco en omgeving. “Toen ik dat schilderij van Caroline Walker zag, voelde het als een samenvatting van de voorgaande jaren. De vrijheid en het optimisme. Het licht en de ruimte van de architectuur.”

De hele collectie kan tot op zekere hoogte gezien worden als een afspiegeling van zijn leven en karakter. “Deze tentoonstelling is een manier om wat afstand te nemen en te bekijken wat ik nou eigenlijk heb gedaan. Er is niet één rode draad te ontdekken, maar wel telkens terugkerende thema’s. Ik heb een duidelijke voorkeur voor figuratief werk, maar het is liefst wel een beetje rauw, imperfect en niet helemaal af. De schilderijen tonen alle stadia van het broze menselijke bestaan, van melancholie tot optimisme, van tristesse tot vrolijkheid, van wellust tot wanhoop. Alles komt voorbij.”

“Er zit vaak iets absurdistisch in en ook een relativerende noot, zoals bij dat mannetje van Clayton Schiff,” zegt hij, terwijl hij wijst naar een groene alien die op een stoepje zit en zijn handen openslaat alsof hij in gebarentaal wil zeggen ‘ik weet het ook niet meer’.

Favorieten

Een van Oostmeijers grote favorieten is Rose Wylie, inmiddels 89 jaar oud. “Toen ik mijn eerste werk van haar kocht, was ze relatief onbekend. Nu zit ze bij de topgalerie van David Zwirner en is ze een wereldster. Eén keer per jaar ga ik bij haar op bezoek. Ze heeft een voormalige kinderslaapkamer omgebouwd tot atelier, waar ze tot diep in de nacht staat te werken. Vaak in een dikke jas want het huis is ijskoud, dat heeft ze graag zo.”

Ook met de 81-jarige Katherine Bradford onderhoudt de verzamelaar een persoonlijke band. “Toen ze haar eerste museale solotentoonstelling kreeg in Fort Worth, Texas, ben ik erheen gevlogen. Toen kon ik niet meer stuk bij haar.”

Danny Fox, verantwoordelijk voor het titelwerk van de tentoonstelling, complementeert het trio dat Oostmeijer beschouwt als pijlers onder zijn collectie. “Hij is een echte kunstenaarskunstenaar, gewaardeerd door collega’s maar niet zo bekend bij het grote publiek. Hij moet altijd schilderen, het is een oerdrift; the artist is a beast. Maar hij is eigenlijk beest en temmer tegelijkertijd. En de vitaliteit spat er vanaf.”

De verzamelaar vindt het heerlijk dat hij nu eindelijk een groot deel van zijn lievelingen bij elkaar ziet. Ook in zijn nieuwe woning – Oostmeijer is net verkast naar Utrecht – is bij lange na niet voldoende plek voor alles. Dat weerhoudt hem er niet van te blijven kopen. “Maar wel op een lager tempo,” zegt hij. “Ik wil de kunst op andere manieren naar buiten brengen, bijvoorbeeld door de bouw van drie woningcomplexen in Amsterdam met ateliers erin. En ik wil meer aandacht besteden aan de artist in residency die ik anderhalf jaar geleden ben gestart in A-Lab. Onlangs nam met Raelis Vasquez uit de Dominicaanse Republiek de elfde kunstenaar zijn intrek. Iedereen wil wel een paar maanden in Amsterdam werken. Ik betaal reis en verblijf, in ruil voor één schilderij. En het bezoek begint altijd bij Van Beek Art Supplies om een lading Old Hollandverf in te slaan.”

The Artist is a Beast – Collection Edwin Oostmeijer: t/m 10 september in Projectspace on the Inside, Tt. Melaniaweg 1.