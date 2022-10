Kunstruimte HEM gaat twee jaar dicht voor verbouwing

Het HEM. Beeld C. Eeftinck Schattenkerk

Het pand van ruim 10.000 vierkante meter is zo slecht geïsoleerd dat uitstellen van renovatie niet meer mogelijk was. Al sinds de opening in 2019, die eigenlijk slechts twee jaar zou duren totdat een verbouwing zou beginnen, is het museum in de winter al dicht, omdat er met enkel glas niet tegenop te stoken was.

De tijdelijke opening werd verlengd omdat de ontwikkeling van het hele Hembrugterrein vertraging opliep. Maar inmiddels wreekt dat uitstel zich, zegt directeur van het HEM, Kim Tuin. “Het dak lekt, de lift doet het niet meer, we moeten nu echt iets doen.”

De grootschalige verbouwing van het gebouw, dat in bezit is van Amerborgh Vastgoed van cultureel investeerder Alex Mulder, wordt nog niet helemaal uitgevoerd. Daarbij zou namelijk ook een hotel op het dak worden geplaatst, ontworpen door architectenbureau OMA. De bouw van het hotel is uitgesteld, totdat de verdere stedelijke uitbreiding en woningbouw op het Hembrugterrein, gepland voor 2024, weer worden opgepakt.

Witte kubus

Even is er nog gekeken naar wederom een tijdelijke opening in 2023, maar dat zou te kostbaar zijn, zegt Tuin. “We gaan liever wat langer dicht om daarna echt open te gaan, ook in de winter.” Er komt dubbele beglazing – nogal een opgave, ziet iedereen die het uitgestrekte, met ramen bedekte pand kent –, verbeterde riolering en gerenoveerde wc’s. “Maar het rauwe karakter wordt bewaard, het wordt niet ineens een witte kubus met gestucte wanden.”

De renovatie wordt betaald door Amerborgh Vastgoed. Het geld voor de verbouwing komt niet uit het programmeerbudget van het HEM, dat deels uit geld van fondsen van Amerborgh en deels uit donaties bestaat, benadrukt Tuin.

De programmering verdwijnt tijdens de sluiting ook niet uit zicht, maar moet op ‘satellietlocaties’ opduiken in zowel Zaandam als Amsterdam. Tuin laat weten nog te broeden op welke locaties dat precies zijn. Wel komt er in elk geval vanaf 2023 een online cultureel platform.

Het HEM had eerder al tentoonstellingen van onder meer de Chileense geluidskunstenaar Nicolas Jáar, maar had ook een boksring waar bokswedstrijden werden gehouden, organiseerde sleep-ins en heeft op dit moment de expositie Sweet Harmony: Out of The Underground, rakend aan 40 jaar ravecultuur, die nog tot en met 30 oktober is te zien.

