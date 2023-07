Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg: ‘Het kan zijn dat je er door het advies van het AFK buiten valt’

Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg: ‘Ik vind dat kunstinstellingen soms wel heel erg met hun eigen ding bezig zijn.’ Beeld Rink Hof

Was het een moeilijk advies?

“We vonden dat we een forse stap moesten zetten; we moesten een antwoord geven op de tweedeling die wordt ervaren door de Amsterdamse kunstinstellingen. Die doet namelijk geen recht aan wat kunstenaars en kunstorganisaties betekenen voor Amsterdam.”

Waarom nu en niet vier jaar geleden?

“Dit is eigenlijk pas mijn eerste nieuwe Kunstenplanperiode als voorzitter van de Kunstraad, ik ben kort na het ingaan van het Kunstenplan 2017-2020 aangetreden. Daarbij komt dat het college vier jaar geleden juist bezig was de Amsterdamse Basisinfrastructuur uit te breiden met instellingen op functie.”

Instellingen op naam, instellingen op functie; het is eigenlijk niet uit te leggen.

“Dat klopt. Waar het op neerkomt – om het simpel te houden – is dat het juridische is gaan overheersen. Het valt eigenlijk niet hard te maken dat De Balie wél en Pakhuis De Zwijger niet op naam in de basisinfrastructuur zit. Daarom werden de nieuwe functies precies zo omschreven om bepaalde instellingen toe te voegen aan de Basisinfrastructuur, zonder ze te noemen. Dat slaat helemaal nergens op. Daar moest iets aan gebeuren.”

“Een ander belangrijk ding is dat de gemeenteraad zich er op het allerlaatste moment toch mee ging bemoeien als een instelling niet in de Basisinfrastructuur was terechtgekomen, maar subsidie moest aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). En er is natuurlijk het aloude adagium van Thorbecke, dat de politiek zich niet inhoudelijk met de kunst dient te bemoeien. Dat vind ik essentieel. De Kunstraad is onafhankelijk, en kan adviezen uitbrengen aan het gemeentebestuur, maar niets zelf bepalen. Het AFK, dat op afstand zit van het gemeentebestuur, kan dat juist wel.”

U maakt de rol van uw Kunstraad dus kleiner, ten faveure van het AFK?

“Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Onze grootste kracht is het uitbrengen van relevante adviezen. Gevraagd en ongevraagd. Wij moeten niet zeuren dat ons een rol wordt ontnomen, want er blijft genoeg over en iedereen kan zien wat wij betekenen.”

In de huidige kunstenplanperiode zitten er in de Amsterdamse Basisinfrastructuur 21 instellingen op naam en 15 op functie. Als het aan jullie ligt, blijven er in de komende periode maar zeven instellingen over.

“De kern is: iedereen die subsidie krijgt valt onder het Kunstenplan. Zo werd dat niet ervaren.”

Is dat niet een beetje kinderachtig?

“Toen ik in een ver verleden directeur van De Balie was, was ik ook zo. Het ging om mijn club. De omstandigheden waren pittig, dus je wilt gewoon erkenning en de hele tijd je verhaal vertellen. Daarom snap ik het wel. Maar de keerzijde van het verhaal is dat het soms wel wat collectiever mag. Ik vind dat kunstinstellingen soms wel heel erg met hun eigen ding bezig zijn. Om collectiviteit te stimuleren zeggen wij: maak geen verschil tussen een basis en de rest, iedereen valt onder het Kunstenplan. Maar dan kan het dus ook dat je er door het advies van het AFK buiten valt. Dat kan gebeuren. Want er is maar een beperkte hoeveelheid geld en er zijn natuurlijk ook veel nieuwe aanvragers.”

Waarom maken jullie een uitzondering voor zeven instellingen?

“Voor alle duidelijkheid: die zeven heten geen Amsterdamse Basisinfrastructuur, maar ze vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente. Om verschillende redenen: Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum beheren mede de Collectie Amsterdam, die eigendom is van de stad. Die kan je niet onder het AFK plaatsen; die moeten actief worden beheerd vanuit de gemeente. Dan zijn er twee kunstorganisaties waarin de gemeente de komende jaren fors investeert in het gebouw: de Meervaart en het Bijlmer Parktheater. Zuidoost heeft de grootte van een stad als Nijmegen; het is een schande hoelang dat stadsdeel desalniettemin als stiefkind is behandeld en daarom mag er de komende periode geen enkele vrijblijvendheid zijn wat betreft de investeringen die daar moeten worden gepleegd.”

Dan blijven er nog drie instellingen over waarvan je zou kunnen zeggen dat ze min of meer op naam zijn gekozen.

“Het Nationale Ballet, het Koninklijk Concertgebouworkest en ITA zijn alle drie grote internationale organisaties waarvoor het gemeentebestuur toch al aan tafel zit met het Rijk voor hun exploitatie. Die vallen dus toch al onder de directe bemoeienis van de gemeente.”

En waarom Idfa en het Holland Festival niet, om er maar twee te noemen?

“Voor het Nationale Ballet, het Koninklijk Concertgebouworkest en ITA geldt dat ze een enorme claim leggen op het kunstenplanbudget, dus er moet ook wel een stevige relatie zijn. Bij Idfa en het Holland Festival ligt dat anders.”

“Er is nog een punt, en dat hebben we niet voor niets in ons advies opgenomen: de gemeente heeft voor alle kunstenplaninstellingen een verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen die in de komende kunstenplanperiode kunnen ontstaan en niet waren voorzien. Het is niet zo van: we gooien de hele boel over de heg, en het AFK moet het verder maar uitzoeken.”

Wordt het budget dat van de Basisinfrastructuur wordt overgeheveld naar het AFK geoormerkt?

“Dat is aan de raad, bij de vaststelling van de hoofdlijnen in het najaar en bij het AFK kunnen ze daar ook nog een discussie over voeren.”

Hoe verwacht u dat uw voorstel gaat vallen?

“Ik denk dat een heleboel kunstinstellingen blij zijn als de Amsterdamse Basisinfrastructuur wordt opgeheven. En ik denk ook dat iedereen snapt dat deze zeven onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.”

Ook Idfa en het Holland Festival?

“Die snappen dat ook. Ik zou het raar vinden als ze het niet snappen.”