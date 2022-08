Kunstonderzoeker Lia Gorter krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Lia Gorter bij de uitreiking van een eerdere prijs. Beeld rv

Het is niet heel bekend, maar in depots van buitenlandse musea hangen honderden werken van Nederlandse en Vlaamse meesters, vaak verstopt in depots. Lia Gorter speurt ze met haar stichting op en doet onderzoek. Ze richtte in 1997 Amsterdam de Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) op, waarmee ze in buitenlandse musea, met name in Oost-Europa, India en Cuba, onderzoek doet naar die niet of nauwelijks bekende collecties van Hollandse en Vlaamse Meesters.

De meest spectaculaire vondst die Gorter deed, was het verloren gewaande meesterwerk Johannes de Doper van Juan de Flandes, in 2005. Het was het ontbrekende deel van een vijfdelig altaarstuk dat in een museum in Belgrado hing.

Schilderijen waren in de zestiende en zeventiende eeuw in de Lage Landen een belangrijk exportproduct, dus het is niet vreemd dat veel van de werken over de hele wereld zijn verspreid. Gorters werk begon in 1987 in Rusland, toen ze daar als bestuurder van de Kunstenbond FNV toegang kreeg tot de depots van het toen gesloten Tretjakovgalerij in Moskou. Daar vond ze werken van Russische schilders die in Nederland het vak hadden geleerd.

Elke maand een schilderij

Eindeloos veel Russische provinciemusea reisde ze af, en ze beschreef hoe waanzinnig veel Nederlandse meesters ze daar aantrof. Later breidde ze haar zoekgebied uit naar Oost-Europa, India en Cuba. De informatie die de stichting verzamelt over de schilderijen wordt gedigitaliseerd en opgeslagen in de database van het Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie, zodat belangrijke cultuurhistorische kennis voor volgende generaties behouden blijft.

Op de website culturalinventory.nl licht de stichting elke maand een werk van een Hollandse meester uit. In juli was dat bijvoorbeeld een gezicht op de haven van de kunstschilder, tekenaar en graveur Abraham Storck (1644– 1708). Het schilderij bevindt zich in het Museum voor Schone Kunsten in Kaluga, Rusland. Daar zijn in totaal zeventig schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters te vinden.