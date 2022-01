Kunstenaars vertellen over hun voorstelling: ‘Ik stond nooit stil bij mijn verleden in Somalië’

In de Randstad moet het nog doordringen, maar in Groningen en ommelanden timmert Mohamed Yusuf Boss stevig aan de weg. In 2019 won hij de Talentprijs van die provincie én van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met zijn eigen gezelschap X_YUSUF_BOSS leverde hij in korte tijd zes programma’s af, voor een gecultiveerde fanschare. Het laatste programma heet Líx, Somalisch voor het nummer 6.

De X in zijn clubnaam staat voor samenwerking, vertelt Boss in de podcast Het belang van beeldvorming. Hij legt uit dat de Somalische gemeenschap een echte wij-cultuur is. Net als de hiphopscene, waarin hij danst. “Ik geloof in ‘each one, teach one’, het principe dat als je zelf groeit, je daar ook iemand in meeneemt. Anders focus je alleen op jezelf. Dan heb jij het misschien wel gemaakt, maar je environment niet.”

Op het Groningse platteland

Hoe belangrijk die omgeving voor Boss is, blijkt in de podcast uit gesprekken met mannen die Boss interviewde als onderdeel van het project. Abdifitah Mohamed maakte bijna hetzelfde mee als Boss: uit Somalië gevlucht eind jaren 80, op zijn vierde op het Groningse platteland beland, en opgevoed door een alleenstaande moeder. “Je was alleen bezig met iets bijdragen aan dit land, je studie afmaken en daarna trouwen en kinderen krijgen. Bij dat verleden stond je nooit stil. Toen Mohamed me vroeg: ‘Hoe was dat verleden voor jou?’, dacht ik: gaan we het dáár over hebben? Het was net alsof je een kwartje erin gooide en, pfff, heel die emotie kwam eruit.”

Hoe zulke emoties en andere verhalen van in Nederland opgegroeide Somaliërs uiteindelijk verwerkt zijn tot dans, hopen we – corona volente – later dit jaar met eigen ogen te aanschouwen in Amsterdam. Voorlopig moeten we het doen met deze podcast, aflevering vijf in een serie met de nikserige titel Wij zijn kunstenaar.

Met oprechte interesse bevraagt actrice en presentatrice Dide Vonk in deze reeks kunstenaars, ontwerpers en ambtenaren over een expositie op boerenweilanden (IJsselbiënnale), het doorbreken van mannelijkheidsnormen (Boys Won’t Be Boys) en het aanwakkeren van activisme bij jongeren (Revolt van choreografe Celia Moisio).

Wat de makers van deze zeer uiteenlopende projecten verbindt, is maatschappelijke betrokkenheid. Het engagement van het covidtijdperk is community-based, streeft naar praktische doelen en wordt aan de man gebracht door bevlogen, beleefde, inclusieve en vooral goed geïnformeerde woordvoerders. Daarmee biedt de podcastreeks een welkom tegengeluid tegen de zoveelste wappiedemo op het Museumplein.

De podcastreeks Wij zijn kunstenaar is te beluisteren op de gebruikelijke podcastkanalen.