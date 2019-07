Kunstenaar Willem de Haan plaatst landingsbaan op de NDSM-werf

“Er zou een vliegtuigje kunnen landen; het is lang genoeg en het loopt een beetje omhoog. Ik weet niet of het in strijd is met de regels. Er is denk ik ook wel iets meer voor nodig dan wat strepen en een paar letters… lichtjes, een verkeerstoren. Het was wel een mooie openingsact geweest. Misschien kunnen we nog een vliegtuig laten bevestigen aan het Kraanhotel.”

De jonge Rotterdamse kunstenaar Willem de Haan – matje in zijn nek, groen Feyenoordbroekje – staat op de Y-Helling van de NDSM-werf met een verfroller aan een lange stok in zijn handen voor zich uit te peinzen. Hij heeft net een hoekige C op het beton aangebracht en twijfelt of hij er een E van zal maken.

De Haan studeerde in 2017 af aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem met een scootertour, die in vliegende vaart langs twaalf sculpturen, video’s en grafische werken van De Haan voerde; met zijn twintig jaar was hij destijds de jongste student ooit. Sindsdien maakte hij razendsnel naam met prikkelende installaties.

Beeld Willem de Haan

Voor de kunstfietsroute ‘Kunst van Hier tot Ginder’ in Okkenbroek, Overijssel, plaatste hij vorig jaar een exacte kopie van de Rotterdamse metrohalte Delfshaven in een weiland tussen een paar verdwaalde boerderijen. Dezelfde realistische, ontregelende replica dook begin dit jaar tijdens Art Rotterdam op voor de Van Nelle Fabriek, volgens De Haan en de organisatie ook een plek die een goede verbinding verdient. Omdat hij vindt dat er een betere verbinding moet komen tussen Arnhem-Noord en -Zuid bouwde De Haan een fictieve Rijntunnel, gemodelleerd naar de ingang van de Maastunnel, de fietstunnel onder de Maas.

Absurdistisch project

Een half jaar geleden vroeg Jelmer Wijnstroom van de Noordse galerie Patty Morgan aan De Haan of zijn metrostation geen plek in Amsterdam-Noord kon krijgen. “Maar er waren toen net twee haltes van de Noord/Zuidlijn geopend in Noord, dus nog een metro erbij was een beetje overbodig,” aldus De Haan. “Het moet wel een beetje uitdagend en vervreemdend blijven, dus stelde ik voor om een vliegveld te bouwen.”

Vorige maand verrees een heuse vertrekhal in de galerie, inclusief incheckbalie, bagageband, en wachtruimte. Aan de wand hangen illustraties van Kamagurka, die ook een aantal boodschappen heeft ingesproken: “De heer Willem de Haan wordt verzocht zich te melden bij Gate 4. Ik herhaal: de heer Willem de Haan wordt verzocht zich te melden bij gate 5. Ik herhaal: de heer Willem de Haan wordt verzocht zich te melden bij gate 10. Dank u.”

Beeld Willem de Haan

Toen de Stichting NDSM-werf lucht kreeg van zijn absurdistische project Airport Noord, vroegen ze De Haan of hij zijn vliegveld niet wilde uitbouwen op de werf. “Het is de ideale locatie voor een landingsbaan. Je kan nog goed zien wat de functie van de helling was; dat hier ooit schepen te water zijn gelaten. Tegelijkertijd lijkt het alsof de helling aan één kant is weggezakt; in het midden zie je een soort scharnierpunt, alsof ie kan balanceren.”

Collage van satellietfoto’s

De Haans landingsbaan is ‘een soort remix van Schiphol’; een collage van satellietfoto’s van de landingsbanen, aangepast op de grootte van de helling. Grappig detail: onderaan de helling steekt de staart van een fictief Noord Air-vliegtuig boven het IJ-water uit.

“Het is niet zo dat ik een eenduidig statement wil maken over logistiek, bereikbaarheid en toerisme, maar het zijn wel zaken die me bezighouden,” aldus de Haan. Als je op de NDSM echt een vliegveld zou bouwen, wat doet dat dan met de plek? Wat levert het op? Wat zijn de nadelen? Omdat ik uit Rotterdam kom, zie ik de buurt zelf ook als toerist, alsof ik hier juist ben geland. Ik denk dat er nog veel te ontdekken valt in Noord; ik hoop dat mijn vliegveld toeristen en buitenstaanders de kans geeft om het unieke karakter van Noord nog beter te gaan waarderen.”

Landing Strip van Willem de Haan: t/m 14/8 op de NDSM-werf. Zondag 14 juli, op de laatste dag van het Over het IJ Festival, geeft De Haans studiogenoot Maarten Bel om 16:00 uur een performance op de landingsbaan. De vertrekhal van De Haan en Kamagurka is t/m 24/8 op afspraak (06-47514740) te zien in Patty Morgan, Schaafstraat 21.