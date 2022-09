Kunstenaar Sheila Hicks (88): ‘Textiel is zacht, buigzaam en flexibel – net als het menselijk lichaam’

Ter ere van het vijfjarig galeriejubileum heeft EenWerk de ongekroonde koningin van de textielkunst te gast. Het werk van Sheila Hicks is klein of monumentaal, maar altijd warm en flexibel.

“Ik heb veel te danken aan Nederland,” zegt Sheila Hicks. “Toen hij directeur was van Museum Boijmans Van Beuningen daagde Wim Crouwel me telkens uit om dingen te maken voor ingewikkelde ruimtes. En Willem Sandberg gaf me in 1974 een van mijn eerste grote solo’s in het Stedelijk Museum. Hij kocht ook het werkTrapèze de Cristobal dat jarenlang in de entree van het museum hing. Het was het eerste wat bezoekers zagen.”

De bijna zes meter lange dradenbundels in schakeringen van rood, oranje, paars en blauw zijn sinds kort weer te zien, nu als onderdeel van de nieuwe collectieopstelling. En ook Hicks zelf is teruggekeerd naar Amsterdam, voor een tentoonstelling bij Galerie EenWerk. Hoewel ze trots is op de museale aandacht, heeft ze altijd een zwak gehad voor non-museale presentatieplekken, vertelt ze. “De vorm van de ruimtes is anders, minder vaak een witte doos. Er zijn openingen en licht, allemaal verrassingselementen.”

Vergelijkingsmateriaal heeft de 88-jarige kunstenaar genoeg. Gedurende een carrière die meer dan zes decennia omspant, heeft ze overal ter wereld tentoongesteld. De basis voor dat rijke CV werd eind jaren vijftig gelegd aan de Yale School of Arts, waar ze studeerde onder Josef Albers. De voormalige Bauhaushoogleraar bracht haar zijn kleurenleer bij en introduceerde Hicks bij zijn vrouw, de beroemde textielkunstenaar Anni Albers.

Als het menselijk lichaam

Maar het was vooral een langdurige studiereis naar Chili en de kennismaking met inheemse Zuid-Amerikaanse culturen die Hicks volmondig deden kiezen voor textiel als medium. “Textiel is zacht, buigzaam en flexibel – net als het menselijk lichaam,” licht ze haar voorkeur toe. “Alle zachte oppervlakten in je huis, van het vloerkleed en beddengoed tot de badhanddoeken en gordijnen, zijn gemaakt van textiel. Dat geldt ook voor je kleding. Dus alles waar we ons mee omringen en mee presenteren aan de wereld is gemaakt van stof. We realiseren het ons niet altijd maar textiel is de moedersleutel tot ons bestaan.”

Na haar verblijf in Zuid-Amerika nam literatuurprofessor Henri Peyre haar apart, zo vertelt Hicks. “Hij zei: ‘Wat je in Chili hebt gedaan is goed, maar je zult nooit een gecultiveerde vrouw zijn als je niet in Frankrijk bent geweest.’ Dus bezorgde hij me een studiebeurs voor Parijs. Ik ging maar voelde me er oncomfortabel en vertrok na de helft van de tijd naar Mexico. Daar bleef ik vier, vijf jaar totdat ik bedacht: ik zal toch eens een gecultiveerde vrouw moeten worden.”

Dat was in 1964 en sindsdien is Parijs thuis voor Hicks. Ze woont en werkt in een hofje dat een grote rol heeft gespeeld in de Franse revolutie: doctor Guillotin vond hier zijn executiemachine uit en de drukker die hier zat, printte het krantje dat opriep tot opstand. “Bovendien is het lekker centraal. Ik ben binnen veertig minuten op de luchthaven en welke kant ik ook op loop, ik kom altijd iets moois tegen.”

Werk van 103 meter lang

In haar atelier werkt de hoogbejaarde kunstenaar nog iedere dag aan haar inmiddels immense oeuvre, dat voor het gemak wordt aangeduid als textielkunst, maar veel verder gaat dan de ambachtelijke associaties die de term vaak oproept. In haar gebruik van kleur, ‘een sfeerbepaler die structuur overheerst’, werkt ze als een schilder. Maar in de manier waarop ze materiaal stapelt, ophangt, omwikkelt en drapeert is ze een beeldhouwer.

“Ik stel de schilderkunst niet boven het beeldhouwen of fotografie,” stelt ze zelf. “Hoe een werk uitpakt en hoe groot het wordt, hangt af van het idee en de plek waar het terechtkomt. Mijn grootste werk, dat zich in Japan bevindt, is 103 meter lang. Maar soms maak ik werk dat past in een broekzak.”

Sheila Hicks: Make An Effort Every Day. T/m 5 november in Galerie EenWerk, Koninginneweg 176