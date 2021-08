Kunstenaar Marjan Teeuwen maakt ‘een soort littekenlijn’ in de spelonken van De Nederlandsche Bank

Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank wordt verbouwd van gesloten bastion tot open publieksruimte. Kunstenaar Marjan Teeuwen, bekend van grootschalige installaties met sloopmateriaal, werd gevraagd de transformatie te markeren met een werk.

“Nu voelt dit als onze ruimte maar de eerste keer dat we hier beneden waren, moest ik er na drie uur uit. Ik voelde me opgesloten en vond het koud.”

Marjan Teeuwen laat het klinken als een vluchtige verkenning, maar zelfs een kwartier op de plek waar zij het over heeft, zou de meeste mensen een aanval van claustrofobie en pleinvrees tegelijk bezorgen. Het plafond reikt zes meter hoog, de achterwand is zestig meter verderop, maar de afstand tussen de zijmuren meet niet meer dan een luttele zestig centimeter. Bouwlampen werpen plassen licht op de rauwe, betonnen wanden. Elkaar passeren lukt slechts met moeite. De herrie van sloopmachines – Teeuwen noemt ze ‘het monster’ – raakt in deze smalle klankkast vervormd tot een vreemde fluittoon, het gezang van zeezieke sirenen.

Dit is dezer dagen Teeuwens werkplek. Zij en haar assistent klimmen alleen rond lunchtijd even de steile bouwtrap op om met iets meer bewegingsvrijheid hun boterham te eten. Ze bouwen hier een kunstwerk dat de transitie markeert die het hoofdkantoor van De Neder­land­sche Bank op dit moment ondergaat. In juli ­vorig jaar is een begin gemaakt met het strippen van het pand. Inmiddels is alles kaal en leeg, inclusief de kluis waar vroeger zeshonderd ton goud lag opgeslagen en Teeuwen nu haar ondergrondse bivak heeft opgeslagen.

Architectonische spekkoek

De kunstenaar heeft haar aanwezigheid op de bouwplaats te danken aan architect Francine Houben, die haar aandroeg bij De Nederlandsche Bank. Tijdens de sloopwerkzaamheden ontstond het plan Teeuwen het moment tussen destructie en constructie te markeren.

Teeuwen staat in een traditie van kunstenaars die architectuur tot sculptuur maken, een select gezelschap waarin Gordon Matta-Clark, de beeldhouwer die huizen doormidden zaagde, de bekendste is. Teeuwen heeft sinds 2008 de serie Verwoest Huis gemaakt: monumentale constructies met het materiaal van panden die niet veel later tegen de vlakte gingen. “Ik tast het gebouw aan en herschik sloopmateriaal in een nieuwe orde, betekenis en schoonheid,” zegt ze zelf. De stapelingen van wanden, vloeren, balken, deuren en kozijnen zien eruit als architectonische spekkoek waarin de geschiedenis van de plek is ingedikt en samengeperst. Voordat alles definitief verdwijnt.

Binnen De Nederlandsche Bank was ze op zoek naar een ruimte om een soortgelijk werk te maken. Maar de ene na de andere optie viel af, vaak omdat het simpelweg te gevaarlijk was om als kunstenaar tussen het grove breek- en beukwerk te opereren. Bleef over: de onooglijke spouwruimte rondom de kluis in de kelder. “Die leek me in eerste instantie ongeschikt, je kunt er amper bewegen, laat staan bouwen. Maar deze ruimte is een cadeau gebleken. De beperkingen dwongen me een nieuwe stap te nemen: ik bouw geen installatie maar pleeg een architectonische interventie. Dat deze structuur oorspronkelijk onderdeel was van het beveiligingssysteem – er kon water vanuit de gracht in worden gepompt – sprak me ook aan. Mijn werk gaat immers over macht en onmacht.”

Littekenlijn

Teeuwens ingrepen zijn te typeren als ‘ruimtelijk schetsen’. “In de werkplaats hebben we betonnen elementen gemaakt die we aan plafond en grond hebben bevestigd. Door te werken met licht en donker ontstaat een soort littekenlijn. Op de achterwand heb ik een zes meter hoog vlak uitgespaard. Dat lijkt groot maar van zestig meter afstand is het een klein deurtje. Met een houten constructie die deels over de wanden gaat, zet ik de structuur van de spouw net wat scheef waardoor die onwrikbare ruimte enigszins uit het lood raakt.”

Zodra alles zijn definitieve plaats heeft gekregen, begint het uitlichten. “Daarmee wordt de ruimte ondergedompeld in bijna abstract zwart-wit. De combinatie van het licht en die ontregelende elementen tast het perspectief aan. Die strakke spelonk wordt een weids beeld, met een horizon die net uit evenwicht is. Het is een illusie met concrete middelen. Je ziet twee werkelijkheden tegelijk. En is dat niet wat transformatie is?”

Tijdens het werken in de krochten van de bank moest Teeuwen denken aan een werk van Bruce Nauman dat momenteel te zien is in het Stedelijk: Green Light Corridor. In die video loopt de Amerikaan heupwiegend weg van de camera, een een halve meter smalle gang in. “Ons werk gaat over hetzelfde: extremen in de menselijke conditie en beweging als essentie van het leven,” stelt Teeuwen. “Als je niet kunt bewegen, fysiek of mentaal, beland je al snel aan de andere kant van het leven. Vrijheid moet je zelf maken, ook in een rigide ruimte als die waarin ik nu werk, moet je de regie nemen.”

Het sluitstuk van Teeuwens bouwproces is het fotografisch vastleggen van haar installatie. Daarna volgt een uitgebreide Photoshopbewerking die zal resulteren in een groot formaat ­afdruk. De kunstcommissie van De Nederlandsche Bank neemt een exemplaar op in haar collectie, om die te laten zien in de nieuwe publieksruimte die komt op de plek waar nu nog de kluis zit. De spouwruimte van Teeuwen wordt alsnog gevuld met water om te dienen als sprinklerbassin. “Mijn kunstwerk is een momentopname, de ruimte zoals ik hem vastleg is hierna niet meer te zien.”