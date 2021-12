Kunstenaar Marina Abramović liet in haar ziel kijken in Wintergasten

Marina Abramović in Wintergasten, NPO 2 Beeld -

De kracht van Zomergasten: soms zie je een fragment dat je nooit vergeet. Lips had dat tien jaar geleden toen trendwatcher Lidewij Edelkoort te gast was. Ze liet videokunst zien van Marina Abramović. Het was bloot, vervreemdend en intrigerend tegelijk: Lips droomt er nog weleens over maar dat houdt hij verder liever voor zichzelf.

Later zag Lips vaker de bekend geworden beelden van Abramović terug in het Moma in New York, waar ze hele dagen zwijgend aan een tafel zit, met steeds nieuwe mensen tegenover zich – performancekunst. Onverwacht schuift opeens haar ex-geliefde, kunstenaar Ulay, aan nadat ze elkaar jaren niet gezien of gesproken hadden. Ze mogen niks zeggen, communiceren gaat met kippenvel en vochtige ogen. Onwaarschijnlijk mooi.

Gisteravond was Abramović te gast in de winterse editie van Zomergasten, die Wintergasten heet, want het leven is ingewikkeld maar soms verrassend simpel. Janine Abbring zag met deze serie interviews haar wens uitkomen om internationale gasten te spreken. Dat leverde maandag in de eerste aflevering een onderhoudend gesprek op met de Israëlische historicus Yuval Noah Harari. Abbring in het Engels, dat ging prima.

Van Abramović leek Abbring eerst nog wat onder de indruk, maar de kunstenaar liet in haar ziel kijken. Open was ze, over haar ouders, haar jeugd, waarom ze een strijder is geworden en hoe ze wil sterven. Zonder angst, zonder woede, en bij volle bewustzijn. Daarna drie begrafenissen tegelijkertijd zonder dat iemand mag weten in welke kist ze ligt. Kunst bij leven, kunst bij dood.

En over kunst gesproken: van het fragment over het prikklokproject van performancekunstenaar Tehching Hsieh kreeg Lips zin in musea die weer open zijn. Zeker nadat Abramović daarna in een paar zinnen de kracht van performancekunst had geduid. Terloopse aankondiging: in 2024 komt Abramović met een grote tentoonstelling naar het Stedelijk. Lips gaat kijken.

