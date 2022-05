Kunstenaar Koos Buster maakt Canta voor Ferry Festival: ‘Het is een Amsterdams patriottisme waar ik iets mee moest’

Koos Buster: ‘De Canta stond nog op mijn ‘kleilijst’. Het is voor mij het symbool van Noord.’ Beeld Koos Buster

“Het is een soort Amsterdams patriottisme waar ik iets mee moest,” zegt Koos Buster (30) in galerie Vriend van Bavink, die dezer dagen door hem is omgetoverd tot ‘Het Ministerie van Keramische Zaken’, een groepstentoonstelling met werk van vijftien keramisten. “Ik ben heel trots op mijn stad, maar door de gentrificatie en al die yuppen is Amsterdam de afgelopen jaren wel een stuk saaier geworden. Alles is nu netjes en keurig. Vroeger speelde ik met iedereen in de buurt, tegenwoordig spelen een heleboel kinderen helemaal niet meer op straat en als ze het wel doen, alleen maar met een bepaald kliekje. Maar ik worstel daarmee, want het is heel conservatief dat je wilt dat de stad zo blijft als hoe je ’m kent uit je jeugd.”

Het idee voor een keramieken Canta had Buster al toen hij in 2017 een afstudeeronderwerp zocht op de Gerrit Rietveld Academie, maar het kwam er destijds niet van. En toen hij in 2019 het Glasstipendium van Stichting Stokroos kreeg, gebruikte hij dat om te experimenteren met glas. Nu is de Canta er alsnog, maar dan ‘beplakt’ met synthetische klei in plaats van uit de keramiekoven. Het bijzondere geval is tijdens het Amsterdam Ferry Festival te bewonderen op de Oostpont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat.

In de Canta hangt een keramieken Ajaxshirtje. Beeld Koos Buster

Tweecomponentenklei

“De Canta stond nog op mijn ‘kleilijst’. Het is voor mij het symbool van Noord. Een verdwijnend fenomeen dat tekenend is voor de veranderingen en verschuivingen in de stad; daar wilde ik altijd nog een monument van maken.” Omdat hij wilde dat de Canta echt kan rijden, is die niet nagemaakt en gebakken, maar heeft Buster een echte Canta ingepakt met een soort synthetische tweecomponentenklei, die vervolgens is uitgehard. “Die klei wordt in garages gebruikt om gedeukte auto’s te herstellen, ik heb het juist gebruikt om de strakke lak een gebutst uiterlijk te geven.”

Het glas is echt, de motor is echt, maar binnenin is er wel van alles gekeramiekt. “Er hangt een Brobbeyshirtje aan de achteruitkijkspiegel en een geurden, op het dashboard liggen een pakje Marlboro Light, een Zippo en wat peuken, op de bijrijdersstoel staat een kratje bier en op het stuur zit een keramieken Koos Busterlogo. Met een brede lach: “Voor de keramist in mij voelt het een beetje als valsspelen, maar de kunstenaar in me vindt dat het om het beeld gaat, dus ik kan het wel rechtvaardigen tegenover mezelf.”

Wat er na het Ferry Festival met zijn Canta gebeurt, weet Buster nog niet. “Ik hoop dat ie wordt gekocht door een rijke verzamelaar of een museum. Het liefst iets Amsterdams natuurlijk, zoals het Amsterdam Museum. Maar ik weet niet of Amsterdam nog geld heeft, dat is natuurlijk allemaal in die opgeknapte buurten en straten gaan zitten.”

Ook in de Canta: een keramieken kratje bier. Beeld Koos Buster

Amsterdam Ferry Festival Het vijfde Amsterdam Ferry Festival vindt tot en met 22 mei plaats op vier pontjes. Er is werk te zien van vier kunstenaars; naast Koos Buster zijn dat Jeannette Slütter (foto’s van objecten op de pont, zoals een prullenbak, die ze vervolgens om een prullenbak heeft gevouwen. Op de pont tussen IJplein en CS), Carina Ellemers (een film over hoe de koelijsindustrie van NDSM in Indonesië is terechtgekomen. Op de pont tussen NDSM en CS) en Martin La Roche (een installatie van drieduizend eenzame sokken, omdat veel mensen op de pont in hun eigen bubbel zitten, maar eigenlijk samen een geheel vormen, al is het maar voor de tijd van de oversteek. Doordeweeks op de pont tussen Pontsteiger en Distelweg, in het weekeinde op de pont tussen NDSM en CS.) Alle kunstenaars hebben tevens vlaggen ontworpen, die wapperen op de pontjes over het IJ en op de aanlandingen aan wal. Op 15 mei om 15.00 uur begint er op NDSM een tour met curator Inez Piso en de vier kunstenaars. Aanmelden kan via inez@amsterdamferryfestival.nl

Ministerie van Keramische Zaken Gallery Vriend van Bavink (Geldersekade 34) biedt tot en met 28 mei onderdak aan ‘Het Ministerie van Keramische Zaken’, een groepsshow gecureerd door Koos Buster. Met onder meer een aantal schitterende keramieken containerschepen van de Duitse kunstenaar Tilmann Meyer-Faje, een flipperkast van keramiek van Tim Breukers, werk van Gijs Assmann en Lucebert en een wand met ‘sierborden van bijna alles wat ik niet leuk vind’, met o.a. Delfts blauwe voorstellingen van Johan Derksen, het PSV-logo en Mino Raiola, gemaakt door Buster zelf.