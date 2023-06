Kunstenaar Joep Neefjes werkt aan crematorium voor overtollige kunst: ‘Streep eronder en alles de oven in’

Hoewel vrijwel iedere maker ernaar streeft, zijn uiteindelijk maar weinig kunstwerken het waard om eeuwig bewaard te worden. Joep Neefjes, zelf kunstenaar, pleit daarom voor een kunstcrematorium waar oeuvres met waardigheid kunnen worden opgeruimd.

Er rust een taboe op het vernietigen van kunst, weet kunstenaar Joep Neefjes. Maar hij vindt dat er teveel werk is dat staat te verpieteren, nooit verkocht zal worden en eigenlijk geen bestaansrecht heeft. “Vooral oudere kunstenaars hoor ik vaak klagen dat ze in hun atelier worden ingesloten door hun eigen werk en er helemaal depressief van worden.”

Neefjes heeft een radicale oplossing: het kunstcrematorium. Sinds 2018 verspreidt hij het idee onder collega’s en houdt hij er lezingen over, zoals vorige maand nog bij Arti. Portee van zijn betoog: kunstenaars pieken artistiek tussen hun 30ste en 50ste, daarna neemt over het algemeen de belangstelling voor hun werk af en doen zij er goed aan grote schoonmaak te houden. “Een streep eronder zetten, het is mooi geweest en nu alles de verbrandingsoven in,” vat Neefjes het samen. “Dat moet je bij leven doen. Anders zadel je nabestaanden op met kunstwerken waar zij zich geen raad mee weten.”

Opgeruimd type

Zelf is Neefjes altijd een opgeruimd type geweest. Hij begon in de alternatieve scene van Hoorn en was onder andere initiatiefnemer van De Achterstraat, dat nu bekend staat als Hotel Maria Kapel. Ook nadat hij doorbrak naar het reguliere circuit bleef hij projectmatig werken. “Mijn werk is opgenomen in collecties van musea en particulieren maar ik maak ook veel tijdelijk werk. Na de presentatie verdwijnt het in de prullenbak en ik geef ook veel weg. Al vroeg in mijn carrière heb ik besloten dat ik niet ga voor beroemdheid en eeuwigheidswaarde. Ik zit nu in de levensfase dat ik binnen nu en vier jaar een rigoureuze keuze moet maken over wat er nog over is van mijn oeuvre.”

De vlammen van het kunstcrematorium zijn zeker een optie. Maar dat definitieve einde is in Neefjes’ plan het slotakkoord van een getrapte aanpak. “Eerst organiseren we een weggeeftentoonstelling. Dat heb ik vier jaar geleden gedaan met werk van Carolus, een bevriend kunstenaar. Van de 200 schilderijen die we toonden vonden er 175 een nieuwe bestemming.”

Een eerste verbranding is er ook al geweest, op kleine schaal in een olievat. “Het is de bedoeling dat dat uitgroeit tot een volwaardig crematorium, met filters om de giftige verfdampen af te vangen en een shredder om steen te verbrijzelen. Bij het crematorium hoort ook een museum, waar telkens één enkel werk van de kunstenaar wordt bewaard. En het complete oeuvre wordt geregistreerd in een jaarboek of op een website. Dat is veel zichtbaarder dan al die schilderijen en beelden die in schuurtjes en op zolders staan opgeslagen.”

Ruimte in hoofd

Neefjes’ kunstcrematorium stelt een ‘serieus en waardig afscheid van je werk’, tegenover het langzaam uitdoven en wegzakken in de vergetelheid. “En het kan louterend werken,” zegt hij. “Tekenaar Boxie besloot op zijn vijftigste al het werk dat hij voor dat levensjaar had gemaakt radicaal te vernietigen. Dat gaf hem heel veel ruimte in zijn hoofd.”

Maar niet alle kunstenaars denken er zo over. “De meeste collega’s reageren in eerste instantie enthousiast, maar gaandeweg komen de bezwaren. Veel makers kunnen maar moeilijk afscheid nemen van hun creaties en ego speelt natuurlijk ook een grote rol. Ze hopen na hun dood nog ontdekt te worden als groot genie.”

Een plek voor het kunstcrematorium heeft Neefjes al. De eigenaren van broedplaats Bogota in Halfweg vonden het zo’n goed idee dat ze gratis ruimte aanboden. “Nu nog een eerste groep kunstenaars bij elkaar krijgen die hun oeuvre willen laten verbranden. Dat kost me meer moeite dan verwacht, maar ik weet zeker dat als het eenmaal loopt, de kunstenaars hier in de rij staan. Dan moeten we een commissie instellen om te bepalen wie goed genoeg is om voor crematie in aanmerking te komen.”