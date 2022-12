Kunstenaar Jeroen van der Most laat digitale katten in volzinnen reflecteren op vijf ethische dilemma’s

Jeroen van der Most over Quantum Cat: ‘Het doel was om de complexiteit van ethische dilemma’s te laten zien.’ Beeld Jeroen van der Most

“Dit is de Quantum Cat,” zegt digitaal kunstenaar Jeroen van der Most, terwijl hij de deksel van de bovenste van drie op elkaar gestapelde oude houten kisten optilt. Op een scherm wordt de ene na de andere digitale kat zichtbaar, die in volzinnen reflecteert op de belangrijkste ethische dilemma’s van dit moment.

“Dat doet ie met behulp van artificiële intelligentie en quantum computing,” legt Van der Most uit in een hoek van het café van het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam.

Van der Most haalde vorig jaar het nieuws nadat hij op een Saoedische website had gelezen dat er voor 3,2 miljoen dollar een schilderij van hem was verkocht dat hij nog nooit had gezien – laat staan gemaakt: Diriyah Star Night. Quantum Cat maakte hij wel, tijdens een artist in residency bij de HvA, met een experimentele kwantumcomputer van de TU Delft. Die kan meerdere uitkomsten tegelijk produceren en dus ook ook meerdere posities tegelijk innemen, wat ook nodig is voor een gebalanceerde ethische afweging.

“Het doel was om de complexiteit van ethische dilemma’s te laten zien – iets waar computers en artificiële intelligentie veel moeite mee hebben. Het is zelfs maar de vraag of het überhaupt mogelijk is AI-systemen te bouwen die in staat zijn ethische vraagstukken te beslechten.”

Met een lachje: “Dat is overigens niet voorbehouden aan computersystemen, ook veel mensen zijn er niet zo goed in. De installatie dient als een spiegel voor mensen; als we goede ethische beslissingen willen nemen, is het nodig dat we meerdere perspectieven hebben. Dat we tegelijkertijd allerlei verschillende posities innemen om tot een gewogen eindoordeel te komen.”

Schrödingers kat

De digitale kat in Van der Mosts installatie is een verwijzing naar Schrödingers kat, een gedachte-experiment uit de kwantummechanica dat in 1935 werd bedacht door de Oostenrijkse natuurkundige Erwin Schrödinger (1887-1961). “De kat van Schrödinger zat in een dichte kist, en kon zolang de kist dicht was zowel dood als levend zijn.”

“Het grappige was dat Schrödinger zijn theorie heeft bedacht om Einstein duidelijk te maken dat zijn ideeën over quantummechanica belachelijk waren; een kat tussen leven en dood kon helemaal niet. Maar deeltjes kunnen in verschillende staten tegelijk zijn, blijkt inmiddels. En zo heeft ook de Quantum Cat niet slechts één mening over een ethisch dilemma; hij geeft tegelijkertijd een heel spectrum aan meningen, dus ook alle grijstonen. Het is niet alleen maar goed of slecht.”

In een tweede kist zit een computer die scant wat er op sociale media in Amsterdam en de rest van Nederland wordt gezegd over vijf belangrijke onderwerpen – van de vrijheid van meningsuiting tot diversiteit. De teksten worden gegenereerd met behulp van AI. “Alles wat de kat zegt is geschreven door AI, en niet door een mens.”

Van der Most haalt zijn hand langs het scherm. “Het gaat in de eerste plaats om ethische kwesties, maar ik wilde ook een verwijzing naar de superpositie tussen leven en dood, zoals bij Schrödinger. Kijk: als je dichtbij komt, gaan de ogen van de kat open, en als je weer weggaat slaapt -ie.”

Quantum Cat van Jeroen van der Most is tot en met het eind van het jaar te zien in het café van het Benno Premselahuis van de Hogeschool van Amsterdam, Rhijnspoorplein 1.

Quantum Cat. Beeld Jeroen van der Most

