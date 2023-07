Kunstenaar Ibrahim R. Ineke maakte een strip van Couperus’ novelle Hooge troeven: ‘Hij is echt een oude liefde van me’

In Hooge troeven is koningin Alexandra verbannen uit het koninkrijk Thracië, na omkoping bij verkiezingen en geknoei met ministers. Beeld Ibrahim R. Ineke / Uitgeverij Sherpa

‘Het was zeer vroeg in den morgen, te Paxos. In den rozen morgenmist schemerde heel in de verte de blauwige silhouet der bergkammen van Epirus, en van het hooge punt der villa glooiden zacht naar omlaag de valleien der stoere olijven, heerschers van het eiland.’ Zo opent Louis Couperus de novelle Hooge troeven, in mei 1896 verschenen bij uitgeverij L.J. Veen.

In 1980 werd het vertaal met Majesteit en Wereldvrede opgenomen in een bundeling die als ‘de koningsromans’ wordt aangeduid, over het imaginaire rijk Liparië. Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van de schrijver op 16 juli, is in dit Couperusjaar een bewerking in stripvorm verschenen van kunstenaar Ibrahim R. Ineke.

Ommezwaai

Het is niet, zegt Ineke, dat hij zijn strip vanwege het Couperusjaar ‘uit de hoge hoed heeft getoverd’. Vijf jaar geleden deed hij al de eerste pogingen in zijn schetsboek om de openingsscène te verbeelden. Maar hij werkte in die tijd nog veel met zwart en donkere contrastrijke tinten, en zon op een ommezwaai.

“Eigenlijk had het gewoon kleur nodig,” zegt hij. En zo kwam er met de roze morgenmist van Couperus roze aquarel in de beelden van die vroege morgen te Paxos. “Er zat allang verandering aan te komen in mijn werk. En Hooge troeven was een excuus om die verandering aan op te hangen – al klinkt dat lichtzinniger dan ik bedoel. Ik had het project even opzijgelegd, maar toen ik met dat Couperusjaar in het verschiet verderging, leek het of ik eraan toe was.”

Terug op de troon

In Hooge troeven is koningin Alexandra verbannen uit het koninkrijk Thracië, na omkoping bij verkiezingen en geknoei met ministers. En dat terwijl ze ‘was geboren voor verwikkelingen, intrige’. Ze hoopt rondom het grote bloemenbal haar zoon Wladimir, de nieuwe koning van Thracië, aan de jonge hofdame Elena te koppelen. Zo wordt, is de gedachte, de toorn gewekt van keizer Othomar van Liparië, die al een verloofde voor hem heeft gevonden. En kan zij terugkeren op de troon.

Ineke, net als de schrijver Hagenaar, houdt al sinds zijn middelbareschooltijd van het werk van Couperus. “Hij was een van de schrijvers waardoor ik ontdekte dat de Nederlandse literatuur meer is dan calvinistisch ingestelde schrijverij. Hij was exuberanter, zonniger, hij is echt een oude liefde van me.”

Net zo erg

Hooge troeven bleef relatief onopgemerkt in Couperus’ oeuvre. “Maar ik vind de thema’s van Couperus er helemaal in terug: noodlotsbestemming en zelfbeschikkingsrecht. Het contrast ertussen, maar ook de mate waarin het een zich vermomt als het ander. Ik kom dat tegen in alle werken die ik van hem heb gelezen, al ben ik ook weer geen kenner. Daarnaast is er het politieke element van het boekje: de politieke intriges in een denkbeeldig Oost-Europees land, het is ons allemaal bekend tegenwoordig.”

Zijn sympathie gaat vooral uit naar Elena, die dreigt te worden vermorzeld in het spel. “In haar zie je die thematiek goed terug: de tragiek hoe zij ten prooi valt aan de hofintriges. Maar ook haar emancipatie, ze láát zich niet vermorzelen – met als nadeel dat ze net zo erg wordt als de mensen die haar misbruiken.”

“In de slotzin heb ik één kleine verandering toegevoegd in de tekst, een accent. Als Elena haar vader schrijft dat het leven haar heeft geleerd het spel van het leven mee te spelen... ‘Mét de anderen.’ Het had, omdat mijn tekeningen de tekst laten pauzeren, nadruk nodig, het venijn: nu zal ze mét anderen spelen, zoals anderen met haar.”

Striptekenaar Ibrahim R. Ineke, net als de schrijver Hagenaar, houdt al sinds zijn middelbare schooltijd van het werk van Couperus. Beeld Ibrahim R. Ineke / Uitgeverij Sherpa

Hooge troeven, Louis Couperus, Ibrahim R. Ineke; Uitgeverij Sherpa, €34,99, 64 blz.