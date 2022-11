Kunstenaar haalt Ghanese forten naar de Oude Kerk als getuigen van schade en herstel

De expositie Garden of Scars van Ibrahim Mahama in de Oude Kerk. Beeld Ibrahim Mahama

Over de hele vloer van de Oude Kerk staan sculpturen als gedenkstenen opgesteld. In diverse nissen van het gebouw hangen monumentale houtskooltekeningen en honderden vleermuizen hangen aan de gewelven.

Afgietsels van vloeren

Ibrahim Mahama (35) maakte afgietsels van grafzerken in de Oude Kerk en van vloeren in forten langs de Ghanese kust, zoals Fort Elmina, een van de oudste Europese gebouwen in West-Afrika. De mallen die in Amsterdam werden gemaakt, zijn in Ghana gegoten en vervolgens naar Amsterdam gebracht. De barsten en scheuren in de graven en sculpturen verbeelden voor Mahama een geschiedenis van beschadiging en herstel.

Toen Mahama een paar jaar geleden op bezoek kwam in de Oude Kerk, was hij onder de indruk van de ruimte. “Er ligt zoveel geschiedenis besloten in allerlei details, de vloer, muren. Dus toen ik werd uitgenodigd om hier iets te maken, wist ik eerst niet waar ik moest beginnen.”

Jutezakken

Mahama is een bekende naam in de internationale kunstwereld. Hij exposeerde in tal van musea en vertegenwoordigde Ghana op de Biënnale van Venetië. Hij werd bekend met installaties waarin jutezakken waren verwerkt. Ze worden aan elkaar genaaid tot muurvullende werken, maar ook tot monumentale installaties. Mahama heeft zelfs hele gebouwen in jutezakken gewikkeld, zoals de Porta Venezia in Milaan.

Maar Garden of Scars bestaat dus voornamelijk uit werken van steen. Terwijl hij voorstellen voor de Oude Kerk aan het uitwerken was, kocht hij in Ghana een oud gebouw, een silo waar veel vleermuizen woonden. “Het is in de jaren zestig gebouwd door een Oost-Europese architect, omdat de president van Ghana een socialist was. De silo was bedekt met aarde om de toegang te blokkeren. Vleermuizen namen er bezit van en er ontstond een ecosysteem met vissen, vogels, uilen en slangen.” Na hun dood raakten de lichamen van deze dieren versmolten met de bodem van het gebouw.

Delen van die bodem zijn nu verwerkt in de afgietsels van de graven die Mahama in Ghana maakte. Alle alarmbellen gingen af toen de honderden stenen per container aankwamen in de haven van Rotterdam. De douane wilde een deel van de vreemde objecten van aarde en beton openmaken, want wie weet wat er allemaal in verstopt kon zitten.

Techniekles in een vliegtuig

Inkomsten van zijn kunstwerken investeert Mahama in zijn geboorteplaats Tamale, waar hij onder andere een bibliotheek en een cultureel centrum bouwde. Nu is hij bezig om een nieuwe school op te zetten. Hij laat op zijn telefoon foto’s zien van allerlei projecten. Hij bouwde een nieuw atelier en al tijdens de bouw vonden er tal van prachtige projecten plaats. “En ik heb er niet eens stromend water.”

Toch piekert hij er niet over om zich in Europa of de Verenigde Staten te vestigen. Mahama wil mensen enthousiast maken voor geschiedenis en kunst, soms op een onconventionele manier. Zo kocht hij een paar vliegtuigen waarin kinderen les krijgen over technologie.

Gedoe in de haven

Door het gedoe in de haven van Rotterdam kwamen de werken na enige vertraging in de Oude Kerk aan. In de week voor de opening moest met man en macht worden gewerkt om alles klaar te krijgen, maar Mahama zelf bleef er tamelijk relaxed onder. “Er zijn zoveel problemen in de wereld. Ik laat me niet gek maken door kunst.”

Garden of Scars van Ibrahim Mahama: t/m 19 maart in de Oude Kerk.