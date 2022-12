Kunstenaar Frankey: ‘Ik zou graag een ruimteschip bouwen in de stijl van de Amsterdamse School’

Frank de Ruwe ­alias Streetart ­Frankey: ‘Strips waren heel belangrijk in mijn jeugd. Ik verslond stripboeken, tekende zelf ook strips.’ Beeld Ivo van der Bent

Hij heeft het niet van een vreemde. De vader van Frank de Ruwe was uitvinder bij Philips. Samen waren de twee vroeger altijd aan het knutselen. “Mijn vaders heeft eens helemaal zelf een auto gebouwd, en dan echt from scratch.”

Zelf heeft hij een nog grotere droom. “Ik zou graag een ruimteschip bouwen,” zegt hij stralend. Een voorlopig ontwerp is er al. Frankeys ruimteschip ziet er een beetje uit zoals een ruimteschip uit een jongensboek. “Maar het is wel een ruimteschip met een twist. Het is er een in de stijl van de Amsterdamse School.”

En inderdaad, je herkent de kenmerken van Nederlands misschien wel bekendste bouwstijl meteen. Het ruimteschip heeft een zogeheten ladderraam met kleine vensters (in gebouwen uit het begin van de twintigste eeuw moesten die kleine ramen voorkomen dat huisvrouwen er te veel uit hingen te kletsen).

Typische Amsterdamse School zijn ook de sierlijke welvingen in de romp van Frankeys ruimteschip. “Maar waar bij de Amsterdamse School baksteen hét bouwmateriaal was, heb ik gekozen voor hout – duurzaam en echt van nu.

Ezel die kauwgomballen poept

Een artist’s impression van het ruimteschip hangt aan de wand in de flagshipstore van Studio Piet Boon in Oostzaan, net boven Amsterdam-Noord. Dertig werken stelt Frank de Ruwe er ten toon. De Paroollezer kent hem als Streetart Frankey van zijn wekelijkse ‘straatinterventies’ in de stad. Als ‘gewoon’ kunstenaar noemt hij zich kortweg Frankey.

Toen hij in 2019 in Het Parool werd geïnterviewd, werkte hij behalve als straatkunstenaar ook al als kunstenaar, maar zei hij nog weleens gek te worden van alle beslissingen die het kunstenaarschap met zich meebracht.

De Ruwe toen: “Met streetart reageer ik op wat ik buiten zie. Zie ik drie hopen zand op het Weteringcircuit, dan móét daar een mol bij. Als gewoon kunstenaar moet je veel meer beslissingen nemen. Als ik een ezel bedenk die kauwgomballen poept, kan ik nachten wakker liggen van de vraag of ik die uitvoer in goud, marmer of toch hoogglans wit.”

Hij lacht bij de herinnering. “Die onzekerheid van toen ben ik als kunstenaar allang kwijt. Echt, ik kom om in de ideeën. Ik zou willen dat ik de tijd had ze allemaal uit te voeren.”

Guust Flater en Cowboy Henk

De tentoonstelling in de showroom van ontwerper Piet Boon is ook het gevolg van zo’n ideeënstroom. “Piet, die ik al lang ken, vroeg me een nieuwjaarsgeschenk te bedenken voor zijn relaties. Tuurlijk wilde ik dat, maar het bleef niet bij dat ene geschenk, het werd een hele serie van kunstwerken, die allemaal iets te maken hebben met mijn jeugd.”

Met het hem kenmerkende enthousiasme verzorgt Frankey een rondleiding door de tentoonstelling, die Haha! heet. Wie bij die titel meteen een in schateren uitbarstende stripfiguur ziet, zit goed. “Strips waren heel belangrijk in mijn jeugd. Ik verslond stripboeken, tekende zelf ook strips.”

Zoals dat gaat in Nederland leerde hij strips kennen via het ‘vrolijke weekblad’ Donald Duck. Later viel hij voor Guust Flater en Cowboy Henk. “Guust was zó mooi getekend. En hij was ook een uitvinder, hè. Cowboy Henk kocht ik al heel jong, toen ik 10 was of zo. Ik snapte de grappen nog niet eens, viel voor de tekeningen. Die felle kleuren, die enorme kuif van Henk.”

Over die enorme kuif gesproken: “Dat vind ik zo mooi aan strips: dimensies worden losgelaten, alles kan. Een kat is zomaar drie keer zo groot als een mens, ledematen zijn zo groot of klein als de tekenaar wil. Als kind tekende ik Mickey Mouse na en constateerde ik: Hij heeft aan elke hand maar vier vingers. Geweldig toch?”

Handen met vier vingers

Handen met maar vier vingers spelen ook een rol in een serie van in brons uitgevoerde wandornamenten die hij bij Piet Boon laat zien. In één zo’n hand kun je een vlag steken. “Is toch veel leuker dan een gewone vlaggenmasthouder? Ik heb er thuis op de Jacob van Lennepkade ook één aan de muur hangen. De hele buurt vindt het mooi.”

Alle werken van Frankey die bij Piet Boon staan of hangen, zijn te koop. De prijzen variëren van 5 tot 50.000 euro. Voor die 5 euro koop je een speldje met daarop de beeltenis van Frankey (uiteraard met wollen muts), en de tekst ‘Haha!’ (vanzelfsprekend in striptypografie).

50.000 euro kost een ook weer in brons uitgevoerd model van een wildwaterbaan. Als kind was hij gek van zulke banen. “Op weg naar ons vakantieadres in Frankrijk kwamen we langs zo’n wildwaterpark. Ik zat dan met mijn gezicht plat tegen de autoruit en kon niet wachten tot we ernaartoe gingen.”

Bij Piet Boon hangen meerdere ontwerpen van Frankey voor eigen wildwaterbanen. Eén leidt vanuit een helikopter naar de zee, een andere van de hoogste verdieping van een wolkenkrabber naar vele verdieping lager. Bij het bronzen model van dat laatste ontwerp kan de bezoeker witte knikkers door de buizen laten razen.

Denkt Frankey de bronzen wildwaterbaan te verkopen? “Het is wel heel veel geld, hè, 50.000 euro. Maar mijn vaste bronsgieter had hier een enorme klus aan. Mocht het model niet worden verkocht, dan zet ik het gewoon bij mij thuis in de huiskamer.”

Haha! is van 17/12 t/m 10/1 te zien bij Piet Boon Living & Outdoor Flagship Store, Skoon 78, Oostzaan. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00