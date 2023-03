Kunstenaar Femmy Otten over haar solotentoonstelling: ‘Ik wil vrouwen hun vlees teruggeven’

Femmy Otten: ‘Ik maak mijn beste werk als niemand erop wacht.’ Beeld Lisa van Wieringen

Ze sliep een jaar lang niet. Femmy Otten (Amsterdam, 1981) had net haar grootste opdracht ooit afgerond – dertien kunstwerken in de nieuwe rechtbank in Amsterdam – en was overspannen geraakt. Haar tweede dochter was geboren, die vreselijke coronatijd had erin gehakt, en dan was er die geweldige opdracht, die af moest, maar door de omstandigheden groter was geworden dan zijzelf.

Inmiddels gaat het goed. En ze heeft gezworen de dingen anders aan te pakken. In haar atelier, twee lichte ruimtes in een voormalige meisjesschool in Scheveningen, ligt een mensgroot stuk hout dat deels is bewerkt. Borsten en een buik zijn al te ontwaren. Het was bedoeld als onderdeel van haar solotentoonstelling We Once Were One, die nu in het Stedelijk Museum Schiedam te zien is.

Maar hout bewerken duurt lang. Het gutsen, schuren, schaven kost uren, weken, maanden. En haasten en zichzelf dwingen het af te hebben, doet ze dus niet meer. “Ik maak mijn beste werk als niemand erop wacht.”

In haar atelier is een trapje naar boven waar ze nét de Noordzee kan zien. Ook in de tijd dat het moeilijk ging, bleef ze tekenen. Zo ook de zee, die in Scheveningen nooit ver weg is. Zeelandschappen zijn een rode draad in haar werk. “Ik wilde graag in Amsterdam blijven, maar ik kon het niet betalen. Maar in Amsterdam had ik nooit de zee kunnen schilderen.”

Doorboord

In het charmante museum in Schiedam, dat in een oud gasthuis midden in het centrum huist, is een vleugel die volhangt met Ottens kunst. Bij binnenkomst stuit je meteen op een kleurrijk beeld in bijenwas: een naakte, zwangere vrouw, in kleermakerszit, die door een ijzeren staaf gespiest wordt. De staaf doorboort net niet haar hart, want er zit een lapje voor. Op haar buik en op haar tepels liggen amandelvormige witte vlakjes: een vorm die veel terugkomt in de expositie. Het is de vorm van een vagina, maar ook van een oog. Op de ijzeren staaf ligt nog een wassen piemel in slappe toestand en verderop een tong.

Het werk heet Rainbow woman II (2021). Otten legt uit dat ze het maakte toen ze er doorheen zat, maar het niet wist. “De fase dat je denkt dat het nog wel gaat, maar dat het eigenlijk niet meer gaat. Achteraf denk ik: natúúrlijk is dat werk er toen uitgekomen.”

Haar kunstwerken zijn vaak persoonlijk. Niet zelden staat haar eigen lijf model. De afgelopen jaren kreeg ze twee dochters en het zwangere lichaam, de vulva en baby’s duiken in verschillende vormen op. Ze werkt in hout, bijenwas, marmer en gips en ze schildert. Haren spelen ook een grote rol: als een soort tapijt op de grond, in een houten kuil en als performance waarin drie vrouwen hun haar laten hangen onder een wandkleed.

Op de voorgrond Rainbow Woman II (2021), op achtergrond We Once Were One (2022-23). Beeld Aad Hoogendoorn

Beelden die ze miste

Moederschap en vrouwelijkheid zijn in We Once Were One duidelijk aanwezig. Een thema dat ondenkbaar was, als ze haar docenten op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten moest geloven. Wie moeder wordt, hoeft niet te verwachten ooit een groot kunstenaar te worden. “Het ging nooit over moederschap,” zegt Otten. “En zelfs over het vrouwelijk lichaam werd krampachtig gedaan. Dan was mijn werk ‘te meisjesachtig’. Terwijl, hallo, ik was dat meisje!”

Het zijn die krankzinnige, inmiddels hopeloos verouderde, maar nog niet verdwenen adviezen, die ze nu naast zich neerlegt. Otten is wél een groot kunstenaar. Ze won in 2013 al de Volkskrant Beeldende Kunstprijs, maakte als een van drie uitgekozen kunstenaars een portret van koning Willem-Alexander in 2014, had exposities in België en Nederland, en kreeg twee dochters, terwijl ze bleef doorwerken.

Het moederschap heeft haar activistisch gemaakt. “Bij mijn zwangerschappen en bevallingen heb ik beelden gemist,” zegt Otten. “Het begint natuurlijk al met dat je als jong meisje bang wordt gemaakt om zwanger te raken. Maar we moeten dat niet steeds koppelen: seksualiteit en het vrouwelijk lichaam zijn zoveel meer dan de angst om zwanger te worden. Ik wil vrouwen hun vlees teruggeven.”

Wie uitgesproken is, krijgt niet zelden kritiek. Op sociale media werd een foto van het beeld van haar bevalling offline gehaald. En laatst bezocht een basisschoolklas de tentoonstelling (‘een kakschool’, aldus Otten) en werd er geklaagd over de piemels en vulva’s waarmee de kinderen werden geconfronteerd.

‘Bloot is normaal’

Ze vindt dat er een ‘gevaarlijke preutsheid’ heerst in Nederland en pakt een boek met haar werk erbij, waar op de voorkant een ontwapenende foto uit de jaren tachtig staat. Daar staat ze, een jaar of acht, naakt in een opblaasbadje, met haar twee zussen. “Dat blootheid meteen met seksualiteit in verband wordt gebracht, vind ik verschrikkelijk! Wij waren als kind altijd bloot. Het was normaal, het ís normaal. Maar mijn dochtertjes zijn op het strand nu twee van de weinigen die in hun blootje lopen.”

Rainbow Circle lll, 2021 Wortelhout. Beeld Aad Hoogendoorn

Vrouwelijke kunstenaars, het lichamelijke en het feminiene hebben de afgelopen jaren een prominentere plek in musea gekregen. “Eindelijk,” verzucht Otten. “Maar laten we hopen dat het zo blijft. Ik heb een beetje angst dat het tijdelijk is.” De musea hebben een grote stap genomen, ziet ze. Maar op beurzen en in de veilingwereld is er nog een slag te slaan. “Het gaat allemaal om de geijkte namen of om heel jong talent.” Kijkt ze om zich heen, dan ziet ze juist iets anders. “We moeten het idee van de ‘romantische’ kunstenaar radicaal bijstellen, de kunstenaar is een vrouw van in de zestig. Dat beeld moet bij iedereen op het netvlies staan.”

We Once Were One, Stedelijk Museum Schiedam, t/m 25 juni 2023