Kunstenaar en fotograaf Viviane Sassen is terug in Huis Marseille

Een nose job avant la lettre. Dat zien we in de ­Rode Stijlkamer van Huis Marseille. Aan de wand hangen namelijk drie bewerkte foto’s die Viviane Sassen maakte van een metalen neusprothese die werd gedragen door het Franse hof in Versailles. In de zeventiende en achttiende eeuw, tijden van syfilis.

Venus & Mercury is de titel van de nieuwe, grote tentoonstelling van Sassen. Op het plafond, boven de neusprotheses, is een achttiende-eeuwse mythologische schildering te zien van Johannes Voorhout. Het plafondstuk van rond 1720 stelt de ontmoeting voor tussen Venus, godin van de liefde, en Mercurius, de god van de handel. In die tijd werd mercurium, kwikzilver, gebruikt om de geslachtsziekte syfilis te behandelen. De foto’s van de protheses behandelde Sassen juist weer met kleur, zodat er een nieuw, eigentijds licht op de geschiedenis wordt geworpen.

Directeur van Huis Marseille, Nanda van den Berg, is opgetogen over de tentoonstelling. “In 2012 schreven we geschiedenis met haar expositie In and out of fashion. Een aspect van haar kunstenaarschap, modefotografie, waar nog nooit een tentoonstelling aan gewijd was. Echt heel mooi. Die tentoonstelling heeft veel ­gereisd, er kwam een boek bij uit dat meerdere malen is herdrukt. Als we nog eens iets met haar zouden gaan doen, moest het wel iets heel ­speciaals zijn, de lat was met In and out of ­fashion heel hoog gelegd.”

Anderhalf jaar geleden sprak Van den Berg ­Viviane Sassen op de fotobeurs Paris Photo, en kreeg ze werk te zien dat Sassen maakte voor een tentoonstelling in het paleis van Versailles, het Musée des châteaux de Versailles et de ­Trianon. “Als kunstenaar is ze zich heel erg gaan ­ontwikkelen. Een mooi moment om na acht jaar weer een grote, monumentale tentoonstelling in Huis Marseille te organiseren.”

Poëtische teksten

Voor die expositie in Versailles, Visible/Invisible, waar ook grootheden als Nan Goldin en Martin Parr werk lieten zien, verdiepte Sassen zich in de geschiedenis rond het hof in Versailles in de ­zeventiende en achttiende eeuw. ­Daarop baseerde ze, heel intuïtief, een verhaal van erotiek, macht, intrige, ziekte en verval, ­middels grote, opgeblazen foto’s en een hypnotiserende videoinstallatie. De stem van actrice ­Tilda Swinton leest daarbij de poëtische teksten voor van dichter en schrijver Marjolijn van Heemstra (voor ­deze ­tentoonstelling maakte Van Heemstra een aantal nieuwe teksten, die in de zalen naast ­Sassens werk op de muren prijken).

De grote foto’s en de video-installatie zijn ook te zien op de verhalende, op Visible/Invisible geënte expositie Venus & Mercury. Ook liet ­Sassen zich inspireren door het boek Een huis ­genaamd Marseille (2019), waarin de geschiedenis van het in 1665 gebouwde grachtenpand ­Keizersgracht 401 en zijn bewoners wordt ­opgetekend. Een paar van die verhalen, die in de tijd parallel lopen met die Sassen voor Versailles maakte, zijn in het museum te zien.

Tienermeisjes

De bovengenoemde thema’s komen ook terug met speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt nieuw werk als uit de video gesneden ‘losse’ ­foto’s, en met verf en collagetechnieken bewerkte unieke werken. Bovendien zijn er los in de ruimte staande installaties (een bak water met een daarin geprojecteerd beeld).

In de stijlkamers van het paleis van Versailles fotografeerde Sassen tienermeisjes uit Versailles, waar een hedendaags spijkerjack mooi ­contrasteerde met de eeuwenoude bekleding van de meubels.

In Huis Marseille laat Sassen een nieuwe serie foto’s van de meisjes zien, waarop het in­gevlochten nep­haar mooi spiegelt met de versierde ornamenten van het paleis. In een andere zaal vertelt Sassen het verhaal van ‘de zwarte non van Moret’, een zwarte koninklijke ­bastaarddochter, en in weer een ander ruimte hangen foto’s van een piano met grote klep en een bankje met een gat erin, die indirect het verhaal van Marie Antoinette vertellen die onder de guillotine haar hoofd verloor.

“Heel intuïtief, Viviane Sassens werk is nooit letterlijk een afspiegeling, daarom is het juist zo sterk,” aldus Van den Berg. “En zo is het hele museum een vertelling van door Viviane Sassen intuïtief en artistiek geherinterpreteerde verhalen uit die rijke geschiedenis rond het hof van Versailles, vermengd met de geschiedenis van die tijd uit Amsterdam.”

Viviane Sassen: Venus & Mercury in Huis Marseille. Vanaf 1 juni met verruimde openingstijden.

