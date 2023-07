Kunstenaar Barnaby Savage – zelf een cruiser – duikt in de geschiedenis van de buitenseks: ‘Ik ervaar daar een enorme vrijheid’

Kunstenaar Barnaby Savage: 'Ik ervaar daar een enorme vrijheid, een vrijheid die ik niet op Grindr of op andere datingapps voel.' Beeld Barnaby Savage

Voor wie het zich afvraagt: ja, er wordt ook mid winter nog gecruised. Cruiser Mattias vertelt hoe hij op een mooie januaridag, acht graden onder nul, naar de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer fietst en daar een poedelnaakte man treft in erecte toestand. Bij ejaculatie bevriest het sperma nog voor het de grond bereikt. ‘Het leek net sneeuw.’

Het winterse scenario is een van de anekdotes uit Barnaby Savage’s Cruise verhalen op audio. Savage (32) is zelf een cruiser en heeft zich ten doel gesteld de Amsterdamse geschiedenis van homoseks in de openbare ruimte vast te leggen. In zijn tijdelijke kantoor in het Volkshotel hangt een grote kaart van Amsterdam, getekend door kunstenaar Stijn Pommée, waarop cruiselocaties van weleer staan aangeduid.

Op deze kaart staan ook de Oeverlanden, een van de zeldzame cruiseplekken die nog bestaan. Verder zijn er de verdwenen plekken als de Gooise Weg, het Vliegenbos, de dubbele piskrul De Tweeling aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de bosjes in het Wertheimpark. Ernaast hangen foto’s van cruisers in actie, waaronder een naakt zelfportret waar een lapje voor hangt. “De meer expliciete foto's probeer ik wat subtieler te brengen,” zegt Savage.

In de kast

Zelf begon hij op zijn negentiende bij de Oeverlanden met cruisen, een term die overigens komt van het nautische begrip ‘kruisen’, doelend op het moment dat twee schepen elkaar passeren. Het werd lange tijd gebruikt voor sekswerkers en homo’s die vluchtige contacten hadden.

Savage zat nog in de kast en woonde dichtbij de Nieuwe Meer. “De eerste keer dat ik daar naartoe ging, fietste ik met een vriendin langs ‘die vieze mannen in de bosjes’. Gillend reden we voorbij, maar later ben ik er stiekem zelf naartoe gegaan.” Inmiddels is hij een wekelijks bezoeker.

Voor Savage is de Oeverlanden een soort paradijs. “Ik ervaar daar een enorme vrijheid, een vrijheid die ik niet op Grindr of op andere datingapps voel. Het is spannend, anoniem en toegankelijk, want je kunt niemand uit je zoekvraag filteren zoals je online kunt doen. Hier kom je in potentie iedereen tegen: ouderen, hetero’s, uit alle lagen van de maatschappij. En je hoeft niet uit de kast te komen. Voor ingewijden is het vanzelfsprekend wat je komt doen en voor anderen niet.”

Beeld Barnaby Savage

Cruisen als activisme

Hij maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van cruiseplekken, want steeds meer plaskrullen – van oudsher een ontmoetingsplek voor seks – worden opgedoekt, en plekken in parken worden minder beschut gemaakt. “Neuken in de openbare ruimte, soms met meerderen tegelijk, strookt natuurlijk helemaal niet met het beeld van heteroseks in de slaapkamer met één monogame partner. Daarom zie ik cruisen als activisme: je confronteert mensen met het feit dat er óók mensen zijn die niet aan dat traditionele plaatje voldoen.”

De onderzoeksvraag van zijn project luidt: Wat kan de maatschappij leren van de vieze mannen in de bosjes? En dat is zeker geen grap. “Ik heb op geen andere plek zo goed geleerd wat mijn grenzen zijn en hoe ik die kan aangeven. Seks tijdens het cruisen is vaak zonder woorden, maar ook op die manier kun je je behoeften heel goed overbrengen. Ik heb geleerd dat non-verbaal consent ook bestaat. Door ervaring op te doen leer je grenzen aan te geven en met afwijzing om te gaan. Daarbij heerst er op cruiseplekken een gevoel van gemeenschap, van elkaar helpen. Ik denk dat de maatschappij daar zeker lessen uit kan trekken.”

Barnaby Savage: Cruise verhalen, 6/8 van 11.00 tot 14.00 uur in het Volkshotel. Vanaf november maakt Savage een theatrale installatie bij Theater Frascati over het thema. Zijn werk is te volgen via Instagram. Het project wordt ondersteund door Bob Angelo Fonds, Club Church en Buro Curious.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.