Kunstenaar Alexis Blake wint Prix de Rome Beeldende Kunst 2021

De performance Rock to jolt [ ] stagger to ash van Alexis Blake in het Stedelijk Museum Amsterdam. Beeld Daniel Nicolas/Stedelijk Museum

Blake (Pittsburgh, 1981) kreeg de prijs dinsdagmiddag in het Stedelijk Museum uit handen van demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode bij een artist in residency naar keuze.

De jury, met onder anderen Frans Hals Museumdirecteur Ann Demeester en Mondriaan Fondsdirecteur Eelco van der Lingen, acht het onderwerp van de performance ‘actueel want door de pandemie hebben mensen veel verloren’. Blake onderzocht de klaagzang vanuit ‘een feministisch standpunt als protestmiddel (…) in verschillende periodes in de geschiedenis’.

Zij keek naar vormen en gebruiken die konden leiden tot lichamelijke expressie. Want dat is, zo stelt de jury, wat een klaagzang doet: ‘het brengt wat binnenin zit ongecensureerd naar buiten’. “Hoe mensen dat doen wordt bepaald door gender, ras, sociaal-economische positie, seksualiteit en andere invloeden die Blake harmonieus weet samen te brengen in een klassieke dramaturgie die uitstekend wordt uitgevoerd.”

Dickhead en bitch

Vanwege corona is de performance van Blake – een dramatische optocht door het monumentale trappenhuis, met vrouwen die afwisselend verleidelijk zijn als sirenen, brullen als een gewond dier, stampvoeten, jammerlijk klagen, hun broek laten zakken, hun benen spreiden en het publiek uitmaken voor dickhead en bitch – sinds de opening van de Prix de Rome-tentoonstelling op 13 november maar twee keer uitgevoerd. Het Stedelijk Museum hoopt Rock to jolt [ ] stagger to ash vanaf januari frequenter aan het museumpubliek te kunnen tonen.

De Prix de Rome bestaat sinds 1808 in Nederland en is daarmee de oudste en meest genereuze prijs voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar oud. Uit meer dan tweehonderd inzendingen stelde de jury een shortlist samen met daarop vier vrouwen, naast Alexis Blake ook Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en Coralie Vogelaar. Met een werkbudget van 17.250 euro, beschikbaar gesteld door het Mondriaanfonds, maakten zij in een periode van vijf maanden een nieuw werk dat tot en met 20 maart in het Stedelijk Museum te zien is.

De jury stelt dat het ‘cruciaal’ is om Blake’s optreden niet alleen intellectueel te begrijpen, maar ook fysiek te voelen en pleit daarom voor verdere verspreiding, zodat het ook in andere ruimtes en geesten kan doordringen. “Uit de performance blijkt hoe goed Blake de principes beheerst van het overbrengen van emotie. Daarbij weet zij alles uit de resonerende ruimte van het trappenhuis te halen, en voegt zich in een traditie van kunstenaars die deze monumentale museumtrap voorheen in bezit namen.”

Prix de Rome Beeldende Kunst 2021: t/m 20 maart in het Stedelijk Museum.