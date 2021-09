Kunst te koop in tijdelijk ‘museum’ in het Westerpark

Werk van Arash Fakhim. Beeld Birgit Bijl

In het paviljoen kunnen bezoekers de komende weken drie opeenvolgende solotentoonstellingen bezoeken van de jonge kunstenaars Arash Fakhim, Valentina Gal en Iriée Zamblé. Unfair spreekt van een ‘nieuw soort museum waarin het verhaal van makers centraal staat’ en van ‘een tijdelijke plek met een permanent karakter’.

Initiatiefnemers van Unfair zijn Adam Nillissen en Peter van der Es. Nillissen: “We zijn ooit begonnen als een kunstbeurs en tentoonstelling ineen. We spelen eigenlijk met de regels van wat een kunstbeurs kan zijn. Dat zijn we ook steeds meer gaan oprekken. Op een gegeven moment zijn we richting een festival gegaan.”

Unfair wilde een kunstbeurs zijn, maar niet volgens het geijkte patroon met stands voor deelnemers. Vandaar dat altijd een architect werd geselecteerd om een bijzondere vormgeving te ontwerpen.

Nieuw soort museum

Met het Temporary Museum, ontwikkeld tijdens de eerste lockdown, zoekt Unfair naar een vaste locatie voor een nieuw soort museum. Maar musea hebben een collectie. Hoe zit dat hier? Nillissen: “We zijn ook een collectie begonnen, maar dan binnenstebuiten. Een collectie waarin we geen dingen verzamelen, maar verspreiden.”

Het idee is dat de werken in het tijdelijk museum verkocht worden, maar dat een inventaris bijgehouden wordt met documentatie over de werken. “De collectie wordt gedragen door de mensen die de kunstenaars verder helpen in plaats van dat we de werken ergens opslaan.” Van der Es: “Ik denk ook dat het een manier is om mensen bij elkaar te brengen. Het tijdelijk museum werkt niet vanuit een commercieel oogpunt. Musea verzamelen ook niet om zoveel mogelijk kapitaal te vergaren. Het gaat in de eerste plaats om de intrinsieke waarde van de werken, waar ze terechtkomen.”

Arash Fakhim haalt ook veel inspiratie uit het huis van zijn moeder.. Beeld Birgit Bijl

Met een bescheiden oppervlakte van 50 vierkante meter en een een hoogte van 8 meter is het tijdelijke museum een opvallende verschijning in het Westerpark. Binnen de driehoekige structuur ontwierp Tomas Dirrix zwevende muren, waardoor verschillende ruimtes zijn ontstaan, met hier en daar uitkijkpunten op het park.

Onder de eerste kunstwerken die in het paviljoen te zien zijn, bevindt zich een keramisch gerecht. Een kapsalon staat achteloos in een hoekje. Maker Arash Fakhim: “Het staat er zoals je dingen op zondagochtend vindt, ergens op straat. Iemand heeft dat daar achtergelaten.” Fakhim maakt meer gerechten van keramiek. Zoals ghormeh sabzi, zijn favoriete eten uit Iran, waar hij tot zijn vijfde jaar woonde.

Elders in de ruimte laat hij werken met textiel zien. Ze zijn gemaakt met cyanotypie, een fotografisch proces ook bekend als blauwdruk, vanwege de blauwe kleur.

Vensterbanken als displays

Fakhim liep eens in Tilbug door een arbeiderswijk, toen hij beeldjes op een vensterbank zag staan. Door de laagstaande zon werden schaduwen van die objecten geprojecteerd op de muur. “Toen dacht ik: dat is wat ik eigenlijk altijd in mijn werk probeer te doen.” Tijdens zijn studie aan de kunstacademie schilderde Fakhim objecten na, tot hij op het idee kwam om plankjes met objecten als zelfstandige kunstwerken te presenteren. En plotseling zag hij vensterbanken ook als typische displays met een specifieke compositie.

Fakhim heeft ook decoratieve elementen ontleend aan het huis van zijn moeder. Haar keuken was de inspiratie voor een werk met een theedoek, een halfdoorschijnende roze voile en plastic planten. “Sommige mensen noemen het kitsch. Ik vind het altijd interessant dat iemand in het Westen iets als kitsch kan bestempelen, terwijl hetzelfde in het Midden-Oosten dat helemaal niet is. Ik speel daar ook wel een beetje mee.”

Unfair Temporary Museum Westerpark 02/09 – 10/10