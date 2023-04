Kunst op een sokkel: de opmars van beeldhouwwerken

Yellow Magenta Greenhouse van Johan Kleinjan is de blikvanger op het Beeldenplein van de KunstRAI. Beeld Johan Kleinjan,

‘Een sculptuur is iets waar je over struikelt wanneer je een stap achteruit doet om een schilderij te bekijken,’ schreef Ad Reinhardt ooit. Het zal niet verbazen dat Reinhardt een schilder was. Maar ook hij zou niet om Yellow Magenta Greenhouse van Johan Kleinjan heen kunnen.

De blikvanger op het Beeldenplein van de KunstRAI is een binnenstebuiten gekeerde kas met hallucinante uitstraling. Hij is opgebouwd uit panelen waar de kunstenaar planten op heeft geschilderd die zijn geïnspireerd op het afgedankte kamergroen dat hij gered heeft van de vuilnisbelt. Aan de buitenkant zie je enkel silhouetten, maar binnen knallen de kleuren je tegemoet. Zeker als je de schakelaar omgooit en blacklight alles in een psychedelisch sfeertje zet.

Potentiële koper

Met een lengte van twee meter en een hoogte van drie is dit niet bepaald een werk dat je makkelijk kwijt kan in een gemiddeld Amsterdams appartement. Toch heeft Wouter van Herwaarden van Galerie Fleur & Wouter nu al een potentiële koper. “Je staat ervan versteld hoeveel animo er is voor beeldhouwkunst, ook de minder makkelijke werken,” vertelt hij. “Onze klantenkring is over het algemeen vrij jong en wil iets anders dan een traditioneel schilderij aan de muur.”

“Het begon zo’n beetje met de afstudeerexpositie van keramist Koos Buster in 2018, toen werd die combinatie van nieuwe materialen en humor in ruimtelijk werk hip,” denkt Van Herwaarden. Op veilingen doen sculpturen het al langer goed, maar dan meer van het conventionele soort. “Topstukken in de schilderkunst vormen onze best scorende categorie, maar beeldhouwkunst staat op nummer 2,” zegt Judith Konz, adviseur van Kunstveiling.nl. “Vooral vijftigers en zestigers kopen beelden van brons en marmer. Zij hebben er de ruimte voor en geen kleine kinderen in huis die de sculpturen van hun sokkel kunnen trekken. Meestal gaat het om klein werk, maar soms verkopen we ook een grote theekan van Klaas Gubbels die in een tuin belandt.”

Pleun Moons bij Huub Hannen Galerie: Sharing the Harvest

Verwelkte bloemen, verrotte groente

De beelden die via de veiling worden aangeboden zijn meestal wat ouder en gemaakt door kunstenaars die hun topdagen hadden in de jaren vijftig tot tachtig. “Wat je nu op de KunstRAI ziet, komt misschien over dertig jaar weer op de markt,” voorspelt Konz. Dat zal zeker niet gebeuren met het werk dat Pleun Moons laat zien op het Beeldenplein. De tafel gevuld met bloemen, planten, groenten en andere vers geoogste producten rekt het begrip ‘beeldhouwkunst’ flink op, geeft haar galeriehouder Huub Hannen toe. “Pleun noemt zich schilder maar beeldhouwen is een belangrijk onderdeel van haar werk. Ze nodigt beursbezoekers uit om met haar aan tafel te discussiëren. De sporen van verwelkte bloemen en rottende groente vormen daarna de basis voor schilderijen.”

Die doeken biedt Hannen te koop aan in zijn stand, niet het ‘bron-sculptuur’. Maar ook hij ziet meer interesse voor driedimensionaal werk. “Er is een toegenomen waardering voor ambachtelijkheid,” is zijn verklaring. “En een beeld kun je van meerdere kanten beleven. Zo wordt de werking versterkt en je blik op scherp gezet.”

Noiterus, een ruim 2,5 meter hoog, koraalachtig sculptuur van Nick Ervinck.

Niet echt houwen

Dat is ook de ervaring van Franzis Engels, die met haar galerie een ruim 2,5 meter hoog, koraalachtig sculptuur van Nick Ervinck toont op het Beeldenplein. “Driedimensionaal werk laat zich dubbel zo hard gelden als je het combineert met tekeningen of schilderijen. Voor mijzelf geldt dat een beeld me laat kijken naar de diepte, binnen- en buitenkant, en de wisselwerking tussen licht en schaduw. Als je daarna terugkeert naar een doek of vel papier, dan zoek je als vanzelf die aspecten ook in het platte werk.”

Galerie Franzis Engels brengt veel ruimtelijke kunst, ook op de KunstRAI, maar de term ‘beeldhouwers’ gebruikt ze met reserve. “Er zitten maar weinig kunstenaars tussen die echt houwen uit steen. Nick Ervinck gebruikt bijvoorbeeld 3D-printers en heeft zijn nieuwe, grote werk uitgevoerd in polystyreen. Kees de Vries maakt driedimensionale installaties uit zoutkristallen. En Eelke van Willegen last metalen platen aan elkaar.”

Ziel in blazen

Net als alle andere galeriehouders erkent Engels dat sculpturen over het algemeen duurder zijn dan een schilderij of tekening. Maar dat heeft alles te maken met de productiekosten, legt zij uit. “Neem bijvoorbeeld het glaswerk van Marinke van Zandwijk. Zij huurt een werkplek in de glasblazerij, de stookkosten voor de oven zijn tegenwoordig heel hoog en ook het transport van het kwetsbare werk kost wat extra. Maar tijdens het maken blaast zij letterlijk haar ziel in het materiaal. Dat zien en herkennen mensen, en ze zijn bereid daarvoor te betalen.”

Dat sculpturen onpraktische gevallen zijn waar je over struikelt, wil Engels niet horen. “Iedereen heeft wel een dressoir waar een beeld op past. Ik kom regelmatig bij verzamelaars die hun hele huis vol hebben staan met kunst maar toch een plekje hebben gevonden voor een beeld, hangend in het trapgat bijvoorbeeld. Sculpturen doen het vrijwel overal. Een schilderij valt weg in een vergeten hoekje maar een beeld blijft ook daar overeind.”