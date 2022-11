Kunst is volgens de gemeente reclame, en dus belastbaar

De muurschildering van Tim Ayres op het gebouw op de Tt. Vasumweg in Noord. Beeld Jakob van Vliet

Amsterdam telt tientallen muurschilderingen, gevelbeelden en historische gevelreclames die gelden als cultureel erfgoed. Maar als een ondernemer kunst op de buitengevel van zijn werkplek plaatst, ziet de gemeente dat als een vorm van adverteren. Het overkwam Studio Stallinga in Noord, die volgend jaar een fikse reclamebelastingaanslag tegemoet kan zien.

Dat heeft het bedrijf van licht- en installatiekunstenaar Henk Stallinga te danken aan een muurschildering van Tim Ayres. De internationaal gerenommeerde kunstenaar, wiens werk in de collectie van het Stedelijk zit, schilderde in 2014 ‘fruit falls with its flesh on the inside’ op de gevel. De ontregelende werking van de olijfgroene letters wordt vergroot doordat de tekst halverwege de hoek omslaat. In het gedeelte van het pand waar ‘on the inside’ op staat begonnen Stallinga en zijn compagnon Annemarie Galani twee jaar geleden een tentoonstellingsruimte. De naam, Project Space On The Inside, ontleenden ze aan het kunstwerk van Ayres.

De gemeente is van mening dat het een commerciële uiting is en dus onder de reclamebelasting valt. Die werd in 2020 opnieuw ingevoerd, maar handhaving is vanwege de coronapandemie twee keer een jaar uitgesteld. Vanaf maart dit jaar rijden er scanauto’s rond om te bepalen waar de nieuwe heffing van toepassing is.

Geen fout

Vorige maand kreeg een aantal bewoners in Noord een groene envelop op de mat. Zij werden aangeslagen voor een poster achter het raam met een gedicht erop, een spandoek tegen windmolens en de aankondiging van een cultureel evenement. Na hevige protesten erkende verantwoordelijk wethouder Hester van Buren dat dit niet de bedoeling was. Volgens haar lag de schuld bij een fout in het geautomatiseerde systeem.

Dat argument gaat niet op in het geval van Studio Stallinga. Op een ingediend bezwaar reageerde een ambtenaar van de afdeling Waardering, Heffing & Toezicht met een afwijzing. In de mail, die Het Parool heeft ingezien, schrijft hij de foto’s nogmaals te hebben bekeken en concludeert: ‘U heeft als ondernemer rechtstreeks belang bij het plaatsen van de ‘poetry painting’ op het pand.’

De hoogte van de aanslag is nog niet bepaald maar vanwege de omvang van het werk, 100 vierkante meter, zal die niet gering zijn. Afhankelijk van de coulance van de behandelend ambtenaar valt het werk van Ayres in de categorie 50-100 vierkante meter of 100-150 vierkante meter. In tariefgebied C, waar Noord onder valt, komt dat op een belasting van respectievelijk 703 euro of 1875 euro.

“Dit werk was bedoeld als cadeautje aan de stad,” stelt Galani, die zich afvraagt of nu ook de dichtregels van K. Schippers op de gevel van het RCO House, de thuisbasis van het Concertgebouworkest, worden belast. “We zijn al geld kwijt aan onderhoud. Nog zo’n bedrag erbij, dat is te gek. Dan moet het werk weg.”