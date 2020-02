Kun je verslaafd raken aan stress?

Wat gebeurt er met je lichaam als je stress hebt? Thijs: “Je bent gefocust op gevaar, dat is superhandig van stress. Als er brand uitbreekt, zorgt dat systeem ervoor dat je veilig het huis verlaat. Maar de stressfactoren waar we nu vaak mee te maken hebben, verdwijnen niet. Werkstress of stress over geld. Dat betekent dat je lichaam uit zichzelf niet uit de stress komt. Er is als het ware geen herstel. We moeten zelf manieren verzinnen om met deze stress om te kunnen gaan.”

Het gesprek neemt een onverwachte wending wanneer Malou vertelt over haar huidige stresslevel en er bij Emma een trauma naar boven komt.

Emma: “Even los van het onderwerp, dit komt binnen. Ik heb dit al heel erg lang niet gevoeld.”

Aik: “Dit is gewoon een hele heftige flashback.”

Malou: “Ik kan nergens naartoe met deze stress. Ik denk oprecht dat ik me alleen maar beter voel als ik een steen door iemands ruit gooi. Ondertussen voel ik me heel erg onprettig en enorm geïntimideerd.”

Emma: “Jij vertelt het zo rustig en ik kan mijn tranen niet in bedwang houden. Ik heb dit al heel erg lang niet zo gehad.”

Aik: “Dit is een hele normale reactie als iemand die dichtbij je staat hetzelfde als jij meemaakt. Dit is een flashback op het diepste niveau.”

Thijs: “Dit is een lichamelijke stressreactie. Malou vertelt iets over een situatie waar ze in zit en dat bracht een herinnering bij Emma teweeg.”

Malou: “Wel goed voor de luistercijfers dit.”

