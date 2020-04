Kun je het maken om het geld van festivaltickets terug te vragen?

Welcome To The Future, dat zou plaatsvinden in natuurgebied Het Twiske, is één van de vele afgelaste festivals. Beeld Amaury Miller

Het besluit om de maatregel voor het verbod op evenementen tot 1 september te verlengen, kwam niet uit de lucht vallen. Festivalorganisatoren riepen de regering al snel op te zorgen voor duidelijkheid: zolang een evenement officieel kon doorgaan, moest er worden doorgewerkt en werd kostbare tijd verspild. Ook was het nog niet mogelijk artiesten af te zeggen en aanspraak te maken op verzekeringen. Om die reden deden ook de burgemeesters van grote steden een oproep om evenementen de gehele zomer te verbieden.

Nu is het hoge woord er dus uit. De maatregelen zijn met drie maanden verlengd, ‘omdat we de risico’s hiervan zeker niet aankunnen’, aldus Rutte tijdens de persconferentie dinsdag. “En ook omdat we recht willen doen aan de behoefte aan duidelijkheid van organisatoren. Ja, het is zuur. Maar bij alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen.”

‘Bewaar je ticket’

Voor mensen die reeds kaartjes hebben gekocht voor deze festivalzomer, is dat offer misschien nog groter. Veelal zijn er drie opties: je vraagt je geld terug, kiest ervoor het geld van het kaartje te doneren aan de organisatie of bewaart je ticket als voucher voor het volgende of een ander evenement.

De branche roept met de actie ‘Bewaar je ticket, geniet later’ expliciet op tot dat laatste. Zo kunnen organisaties de financiële klap, die hoe dan ook komt, uitsmeren over een langere periode. Dat brengt een moreel dilemma met zich mee: je kunt ervoor kiezen het geld van je ticket terug te vragen, maar is dat ook ethisch verantwoord?

De 29-jarige Britt zou naar Into The Great Wide Open en Down The Rabbit Hole gaan. Voor de laatste gaat ze een refund aanvragen. “Ik wilde het kaartje al verkopen, omdat ik er niet zoveel zin in had. Daarnaast vallen er voor mij ook wat werkzaamheden weg, waardoor ik het geld de komende tijd ook goed kan gebruiken. Omdat Into The Great Wide Open een kleine organisatie is, heb ik gekozen om dat kaartje te bewaren.”

Voor het terugvragen van dat ene kaartje voelt Britt zich moreel bezwaard, geeft ze aan. Om die reden wil ze niet met haar achternaam genoemd worden. “Ik werk zelf ook in de culturele sector en weet van binnenuit hoeveel impact deze crisis heeft.”

“Dat is niet nodig,” zegt Willem Westerman, woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). “Als je geen zekerheid hebt en je hebt van je kleine beetje inkomen een kaart voor een festival of ander evenement gekocht, dan heb je alle recht om te vragen om restitutie. Iedereen mag boos en verdrietig zijn.”

Collectief

Toch hoopt de VVEM dat de meeste mensen dat vanuit de ‘collectieve gedachten’ niet doen. “Dat we elkaar kunnen vinden in: we zitten nu met zijn allen in hetzelfde schuitje, laten we samen volgend jaar van deze mooie evenementen genieten.”

Want, zegt Westerman, het is heel simpel: op het moment dat iedereen zijn geld terugwil, dan is het gauw over en kunnen organisaties moeilijker garanderen dat ze volgend jaar weer een goede show neerzetten. “De flow van het geld moet blijven lopen, en we hebben weinig andere inkomsten. We respecteren het natuurlijk als mensen het terugvragen, maar hopen dat genoeg mensen aan de actie meedoen.”

Festivalganger Matthijs van der Heijden (28) kiest ervoor de zes kaartjes die hij al had te bewaren voor volgend jaar. “Als ik op deze manier de organisaties ook maar een klein beetje kan steunen, dan doe ik dat graag,” zegt hij. “Ik heb een vast contract, dus mijn salaris loopt gewoon door. Daarom vind ik het niet erg om dit geld een jaar op slot te zetten. Van festivals had ik altijd veel plezier en als de branche zou omvallen, heb ik volgend jaar die mogelijkheid niet meer.”