Kromhouthal in Noord krijgt bezoek van vijftig dinosaurussen

De Kromhouthal in Noord krijgt vijftig dinosaurussen. Beeld Margot de Heide

World of Dinos was eerder te zien in de Jaarbeurs in Utrecht en de Brabanthallen in Den Bosch, maar deed nog nooit Amsterdam aan. De tentoonstelling richt zich op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. “Bezoekers leren veel over dinosaurussen en hun leefgewoonten. Alle informatie die we presenteren is wetenschappelijk getoetst,” aldus woordvoerder Mike Leegwater. Ook springkussens, een VR-attractie en een zoektocht naar fossielen moeten kinderen komende kerstvakantie vermaken.

Hoewel het nog niet duidelijk is welke coronamaatregelen na 18 december gelden, verwacht de organisatie veel publieke belangstelling. “Veel activiteiten in de kerstvakantie zijn geannuleerd door de maatregelen. Onze expositie wordt daar als educatieve doorstroomlocatie niet door geraakt.” Volgens Leegwater is de tentoonstelling ‘helemaal coronaproof’ en ‘volledig veilig’. Wie de dino’s wil bezoeken, moet van tevoren online kaarten kopen en daarbij een tijdslot kiezen. “Afstand houden is geen probleem en overal op de vloer kunnen gasten hun handen desinfecteren.”

De opbouw van het spektakel aan het IJ gaat volgende week van start en duurt vijf dagen. “Meer dan dertig technici zijn nodig om de tentoonstelling op te bouwen. Vrachtwagens met dinosaurussen rijden straks af en aan om van de Kromhouthal een dierentuin vol met dinosaurussen te maken.”



World of Dinos is van 18 december 2021 tot en met 23 januari 2022 te bezoeken.