Kritische kunst op de gevel van Paradiso nu goed gespeld

Op de gevel van Paradiso, waar de Vrije Gemeente vroeger een kastje had, is nu 'The Small Museum'. Beeld Pieter Kers

Eigenlijk had Jordy Koevoets’ expositie ‘The New Punk #2: Beste Matthijs’ vorige week al moeten openen in The Small Museum, een kastje op de gevel van Paradiso dat vroeger dienstdeed als mededelingenbord van de Vrije Gemeente. Maar toen de kunstenaar bezig was met de installatie van zijn werk, een ambachtelijk gekleid kleitablet in klatergoud met een tekst over Matthijs van Nieuwkerk, ontdekte hij dat de h ontbrak in de voornaam van de De Wereld Draait Door-presentator.

“Spellen is niet mijn sterkste punt,” was de montere reactie van Koevoets (Brabantse tongval, zwart Pearl Jam-shirt). “Ik heb lang nagedacht of ik een koppelteken zou zetten na Nieuw, maar ik vond het mooier zonder. Die h heb ik gewoon niet gezien.” Hij wilde de vergeten letter toevoegen met een dikke zwarte stift, maar Jeldau Kwikkel, programmamaker beeldende kunst van Paradiso, vroeg Koevoets een nieuwe versie te maken. Die werd gisteren met een koerier bij Paradiso afgeleverd, waarna het maatschappijkritische kunstwerk alsnog kon worden geïnstalleerd.

Tegencultuur

Beste Matthijs is onderdeel van een drieluik over The New Punk, ‘een beschouwing op de tegencultuur van deze tijd’. Het eerste deel, Love Troll Baby Blue, gemaakt door voormalig Rietveldstudente Reinilde Jonkhout, was afgelopen zomer te zien. “Jordy heb ik gevraagd omdat zijn werk er zo lekker uitziet,” aldus Kwikkel. “En omdat hij altijd van die omstreden kunstwerken maakt.”

Dat laatste klopt. Drie jaar geleden verklaarde Koevoets Albert Verlinde dood met een rouwhoekje in metrostation Wibautstraat (het moest van het GVB al snel verwijderd worden omdat het ‘kwetsend voor een bepaald persoon’ was), dit voorjaar bood hij samen met zelfbenoemd ‘volkskunstenaar’ Ralph Posset de nieuwe directeur van het Mondriaan Fonds een ‘realistische kunstenaarslunch’ aan, bestaande uit bruine bonen, knakworst, afgeprijsde rode bietjes, ketchup en een pak goedkope witte wijn (de directeur kwam niet opdagen). Op dit moment is ook een tekstwerk van Koevoets te zien in het Stedelijk Museum Breda: ‘Was ik maar een Belgische kunstenaar, dan hoefde ik me niet te schamen’.

Bijzinnetje

Voor The Small Museum maakte Koevoets een subversief werk over de gekte en onzin in media en maatschappij, met Matthijs van Nieuwkerk als lijdend voorwerp. “Ik beschouw Van Nieuwkerk als dé autoriteit in medialand; wat hij zegt is waar; we lezen geen bijbel meer maar kijken naar De Wereld Draait Door. Tijdens een van zijn gesprekjes met Giel Beelen zei hij op een gegeven moment tussen neus en lippen dat de zanger van The Cure een ongelooflijke aansteller is. Dat vind ik zó fascinerend, dat hij dat in zo'n bijzinnetje voor een miljoenenpubliek zegt. Om het kracht bij te zetten, heeft hij het nog herhaald ook. Toen dacht ik: wie is hier nu de aansteller? Matthijs van Nieuwkerk is zelf een aansteller!”

Koevoets gaf zijn werk de vorm van een kleitablet zodat het een archeologische vondst lijkt. “Het is een trage tegenhanger van de vluchtige doch machtige televisiewereld. Matthijs van Nieuwkerk praat heel snel en na een uurtje is het weer afgelopen, mijn tekst staat er voor eeuwig in gegrift.”

The New Punk #2: Beste Matthijs: t/m 24 oktober in The Small Museum op de gevel van Paradiso, Weteringschans 6-8.