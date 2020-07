Kris Kross Amsterdam eert Antonie Kamerling met Mij niet eens gezien

Sander Huisman, Jordy Huisman en Yuki Kempees vormen samen Kris Kross Amsterdam. 'Muziek verbindt echt, in letterlijke zin.' Beeld Mark Vermeulen

Mij niet eens gezien is allesbehalve een feestnummer. Boven de nieuwste productie van Kris Kross Amsterdam, een samenwerking met Lil Kleine en Yade Lauren, hangt hier en daar een donkere wolk. “Dit is voor ons inderdaad even wat anders,” zegt Jordy Huisman. “Toen we dit plan oppakten, wisten we natuurlijk dat we een afslag namen naar een andere toon.”

Met ‘dit plan’ verwijst Huisman naar de remake van de nummer 1-hit Toen ik je zag van Antonie Kamerling, die het lied in 1997 zong in zijn rol van Hero uit de serie en film All Stars. Sander Huisman: “In 2015 waren we op Ibiza, waar we optraden op het vijfjarige huwelijksfeest van Wesley [Sneijder] en Yolanthe [Cabau]. Wie stond daar ook? Lil Kleine! Toen zeiden we al: wij gaan ooit samen een nummer maken. Nu is het zover.”

Dichter bij huis

Kris Kross Amsterdam draait alweer tien jaar mee in de top van de muziekindustrie. De loopbaan van het trio is opvallend: na grote internationale hits (zoals Sex, Are You Sure en Whenever) koos Kris Kross voor een koers dichter bij huis. Engels werd ingeruild voor Nederlands en een pompend ritme transformeerde in meezingers met allure – met Hij is van mij (met Maan, Bizzey en Tabitha), Moment (Kraantje Pappie en Tabitha) en Ik sta jou beter (Nielson) maakte Kris Kross lokale krakers.

Bij de nieuwste song Mij niet eens gezien was de opdracht weer anders. Het nummer brengt een eerbetoon aan acteur Antonie Kamerling, die tien jaar geleden de dood boven het leven verkoos. Kris Kross voorzag Kamerlings Toen ik je zag, geschreven door Guus Meeuwis, van extra energie zonder de kwetsbaarheid geweld aan te doen. Ook werd van het lied een ingetogen duet van gemaakt.

Yuki Kempees: “Het is natuurlijk een hit uit onze jeugd. Guus [Meeuwis] vond het goed als wij ermee aan de slag zouden gaan en toen zijn we begonnen. We hebben Lil Kleine gevraagd of het aanbod van die avond op Ibiza nog gold. Dat bleek zo te zijn, tot onze vreugde. Want vergeet niet: die eerste stappen van het maakproces zijn altijd moeizaam. Je stuurt een opzet op, en dan is het de vraag of het iets voorstelt. Of anderen het óók voelen. Die onzekerheid blijft, ook nu we best wat hits hebben gehad.”

Na de zegen van Meeuwis, Lil Kleine en zangeres Yade Lauren (‘zij was min 2 jaar oud toen het origineel uitkwam’) werd — ‘een moeilijke stap’ — contact gezocht met Isa Hoes, de weduwe van Kamerling. De actrice en schrijfster reageerde direct positief. Sterker: ze liep zelf ook rond met het idee om tien jaar na de dood van haar man een moment te creëren om hem te gedenken.

Yuki Kempees: “Zonder haar enthousiasme zouden we niet verder zijn gegaan. Dat had niet gekund. Doordat Antonie uit het leven is gestapt, ligt deze remake extra gevoelig. Toen ik je zag staat bol van de melancholie. De beladenheid is achteraf, door zijn dood, nog zwaarder geworden. Het verhaal rondom dit lied zorgt ervoor dat je extra voorzichtig balanceert. ”

Compleet eerbetoon

De teksten van de Kamerling-hit zijn grotendeels dezelfde gebleven, maar bij het refrein dringt de krachtige signatuur van Kris Kross zich duidelijk naar de voorgrond. De rap van Lil Kleine trekt de productie zonder pardon 2020 in. Jordy Huisman: “We hebben de titel wel aangepast. Toen ik je zag is Mij niet eens gezien geworden. Zo ontstaat een duidelijke tweedeling; de songs zijn met elkaar verbonden zonder dat ze aan elkaar vastgeknoopt zitten.”

Merlijn Kamerling, de 22-jarige zoon van Kamerling en Hoes, speelt in de videoclip een hoofdrol. Zijn medewerking betekent veel voor Kris Kross. Sander Huisman: “Dat Merlijn zich aan onze clip verbindt, vinden wij ongelooflijk mooi. Zo is het eerbetoon compleet.’

Yuki Kempees: “Het is een aantrekkelijk idee dat de tijden door dit nummer in elkaar overvloeien. Het gaat allemaal zo snel. Toen Antonie wekenlang op nummer één stond, was er amper internet en had vrijwel niemand een mobiel. Het is leuk dat veel jongeren van nu verbonden worden aan de hit van Antonie van toen. Muziek verbindt dus echt, in letterlijke zin.”

Achterkant van de roem

Kris Kross Amsterdam maakt muziek om het leven in de eerste plaats op te rekken en leuker te maken. Maar Mij niet eens gezien heeft door de geschiedenis van Kamerling een andere lading dan gebruikelijk in hun werk: op de achtergrond sijpelt de boodschap door hoe kwetsbaar het leven is.

Sander Huisman: “Als je een song maakt, wil je mensen raken. Dat doen wij met muziek en met tekst. Normaal is dat iets wat gebeurt zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Nu werkten we met deze hit, die begint met de woorden: ‘Ik dacht nooit aan morgen/vandaag was lang genoeg/Totdat ik jou zag/en ik dacht ineens aan morgenvroeg…’ Natuurlijk was er tijdens het maakproces voortdurend het besef dat depressiviteit hem jaren later dwong die vreselijke stap te maken. Dat zit in je hoofd. Iets daarvan komt vanzelfsprekend in de productie terug.”

Tijdens de vele reizen naar optredens op festivals in alle hoeken van de wereld zagen Sander, Jordy en Yuki de achterkant van de roem. Sander Huisman: “Het is een geluk dat we als dj wat ouder waren toen we echt doorbraken. We waren in staat die gekte al snel te relativeren. Je leeft een droom, maar het is zeker zo dat de reserves snel opgaan. Hoe kan je alles geven als je net uit een vliegtuig stapt en het voor jou eigenlijk al 6 uur ’s nachts is?”

Jordy: “Het is niet zo dat we dachten: het is mooi zo, maar wij kiezen voor Nederland. Dat is vanzelf gegaan. We wilden Nederlandstalige hits maken omdat die dichter bij onszelf staan. Die keuze sloeg enorm aan. Zo zijn we van een mondiale act een lokale act geworden die soms de hele wereld overgaat. En ja: dat is prettiger voor de mentale en fysieke gezondheid.”

Yuki, na een pauze: “Wij hebben die mentale vermoeidheid gevoeld en meegemaakt. Maar ik wil benadrukken dat depressiviteit echt iets heel anders is. Wij hadden een keuze en dat is een luxe. Mensen als Antonie, belast met permanente zwaarmoedigheid, worden gedwongen een voortdurende strijd te leveren. Zo kan het leven ook zijn. Aan de buitenkant lijkt alles mee te zitten, maar vanbinnen ongelukkig en eenzaam. Zijn dood heeft toentertijd het taboe op depressiviteit kleiner gemaakt. Ook om die reden ben ik trots dat we hem nu kunnen eren.”

Mij niet eens gezien van Kris Kross Amsterdam, Lil Kleine en Yade Lauren komt vrijdag uit. Top Notch.