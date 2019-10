Krezip jeugdig als altijd tijdens reünie in de Ziggo Dome

Krezip vierde donderdagavond zijn hereniging met een vrolijkmakend concert in de Ziggo Dome. En passant maakte de band bekend per direct een nieuw album uit te brengen: Sweet High.

De Twin Towers schitterden nog aan de New Yorkse skyline. Nederland betaalde nog met guldens en op Pinkpop stommelde een groepje pubers het podium op. Het optreden en de hit I Would Stay werden in juni 2000 het fundament van een lange en voorspoedige loopbaan.

Tenminste: totdat zangeres Jacqueline Govaert na negen jaar anders besloot. Om zich los te maken van het klevende beeld van die onwetende tieners stuurde ze Krezip met prepensioen.

Pas tien jaar later speelde de band weer op Pinkpop. Met drie zo goed als uitverkochte concerten in de Ziggo Dome viert Krezip nu zijn hereniging. Zo’n 50.000 mensen willen erbij zijn. Afgaande op de eerste avond allemaal fans die zich Pinkpop 2000 in elk geval van televisie kunnen herinneren.

Bijna-veertigers zijn de Krezip-leden inmiddels. Hun jongehondenjaren zijn voorbij, maar de chemie heeft de 10 jaar pauze overleefd. Net als veel van hun liedjes.

Ingetogen opening

De vraag die het sprankelende optreden deze zomer - ‘Is dit eenmalig of bestaat Krezip weer?’ - opriep is nog altijd actueel, zo werd in de Ziggo Dome als snel duidelijk. De fraai ingetogen opening met het vers geschreven Lost Without You bleek meteen het sterkste moment van de eerste concerthelft.

Dat had er ook mee te maken dat, anders dan op Pinkpop, Krezip niet meteen in een vertrouwde groef schoot. De band diepte enkele songs uit de periode vóór hun eerste album op. Interessant om de weg naar de doorbraak eens te horen, maar wellicht geschikter voor op een oeuvrebox dan voor een arenaconcert. Het lukte Govaert ook niet op haar gebruikelijke ontspannen toon met het publiek te babbelen; zingen deed ze daarentegen nog niet eerder zo overtuigend.

Zangeres Jacqueline Govaert tijdens de show van Krezip in de Ziggo Dome. Beeld ANP

Publiek los

Het duurde tot een cover van Venus en een van Krezips sterkste nummers, Go to Sleep, voor het enigszins weifelende publiek los was. Meteen daarna volgde er ook bevrijdend nieuws: Krezip heeft een heel nieuw album af. Sweet High verscheen tijdens het concert online.

Vanaf toen zweefde Krezip naar een feestelijke apotheose. Langs pareltje All My Life, via een massaal meegegalmd I Would Stay naar een vrolijkmakende discofinale met Plug It In and Turn Me On. Met Govaert dansend en stampend bovenop haar vleugel.

Krezip is volwassen, maar is godzijdank zijn jeugdigheid niet kwijt.

WE HEBBEN EEN NIEUW ALBUM!! 😱🙌🏼❤️ “Sweet High” is NU overal verkrijgbaar en we zijn er supertrots op! Check ons nieuwe album hier: https://t.co/PgoReLVJUq #nieuwkrezipalbum #SweetHigh #zullenwehetnogeenkeerdoen pic.twitter.com/P1NvBSMmFO Krezip