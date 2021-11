‘Krachtig en indringend proza’: ernstig zieke Te Gussinklo (80) wint Boekenbon Literatuurprijs

Voor eerdere delen uit zijn ‘unieke romanreeks’ won Wessel Te Gussinklo (1941) onder meer de BookSpot Literatuurprijs en de Anton Wachterprijs. Beeld Keke Keukelaar

Volgens de jury voelde het lezen van de roman als ‘een roes waar je maar moeilijk los van kunt komen. De auteur laat je als lezer een innerlijke wereld betreden die zich niet laat snoeien: je zult het volledig moeten ondergaan. Al eerder heeft Te Gussinklo laten zien dat hij tijdloos proza levert, dat krachtig en indringend is.’

Daarmee doelde Sorgdrager onder meer op De hoogstapelaar, het vorige deel van de Ewout Meyster-cyclus. Te Gussinklo won er in 2019 de BookSpot Literatuurprijs mee, de voorloper van de Boekenbon literatuurprijs. Eind vorige maand werd in de Boze Geesten podcast van Michiel Lieuwma bekend dat de schrijver, tachtig jaar oud, ernstig ziek is. Na een operatie aan zijn lever eerder dit jaar heeft hij nog maar een hartcapaciteit van twintig procent.

Wordingsgeschiedenis

Te Gussinklo debuteerde in 1986 met De verboden tuin, bekroond met De Anton Wachterprijs. Zijn grote doorbraak kwam in 1996 met de roman De opdracht, die onder meer genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Daarin maakt de hoofdpersoon uit De verboden tuin opnieuw zijn opwachting. De autobiografische wordingsgeschiedenis zou uitgroeien tot een vierdelige reeks over Ewout Meyster.

In het nu bekroonde Op weg naar De Hartz, verschenen bij uitgeverij Koppernik, blikt Meyster terug op zijn leven als adolescent. Steeds als je denkt dat het niet erger kan, volgt nog meer doffe ellende. ‘Boek na boek in deze unieke reeks eindigt met een nieuwe desillusie in Ewouts bestaan,’ aldus de jury. ‘De drang tot doorlezen wint het, paradoxaal genoeg, van de ongekend grote plaatsvervangende schaamte die de schrijver zo pijnlijk weet op te roepen voor zijn levenslang gekwelde andere ik.’

De Boekenbon Literatuurprijs is de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek, verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fictie en non-fictie. De literatuurprijs wordt jaarlijks toegekend door een jury van beroepslezers, recensenten en boekverkopers. De overige genomineerde boeken waren De terugkeer van Esther Gerritsen (De Geus), De geschiedenis van mijn seksualiteit van Tobi Lakmaker (Das Mag), Het boek Daniel van Chris De Stoop (De Bezige Bij) en Al het blauw van Peter Terrin (De Bezige Bij).