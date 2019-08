Kourosh Noshad Sharifi: ‘Mede door Arctic Monkeys ben ik ­gitaar gaan spelen’

Kourosh Noshad Sharifi

1. Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly

“De instrumenten op dit album zijn superaanwezig. Dat vind ik vet, want dat hoor je niet vaak bij rapmuziek. Kendrick Lamar heeft een zieke flow. Met zijn teksten snijdt hij politieke en institutionele misstanden aan de kaak. Dat vormt voor mij een extra vette toevoeging aan zijn geniale muziek.”

2. Kourosh Yaghmaei - Gole yakh

“Ik ben een naamgenoot van deze Iraanse artiest. Hij was heel populair voor de burgeroorlog in 1977, toen Iran nog redelijk liberaal was. Mijn ouders komen uit Iran en zijn opgegroeid met zijn nummers. Jammer genoeg ben ik nog nooit in Iran geweest. ­Deze muziek geeft me het ­gevoel alsof ik toch even daar ben. Ik kan me erdoor verplaatsen in de tijd dat mijn ouders daar woonden.”

3. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not

“Het nummer Fake Tales of San Francisco is een van de eerste nummers die ik ooit heb gedownload. Mede door de Arctic Monkeys ben ik ­gitaar gaan spelen. Er zit zo veel energie in hun muziek. Bij het luisteren kan ik niet stil blijven zitten.”

4. R avyn Lenae - Moon Shoes

“Als ik vast kom te zitten op een onbewoond eiland, wil ik ook graag af en toe een vrouwenstem horen. De beats op deze EP zijn heel rauw en heeft coole samples, de stem van Ravin Lenae werkt daar goed op. Het is bombastische muziek maar tegelijkertijd heel erg ontspannen.”