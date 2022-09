Kostbare gok: serie van Lord of the Rings kost Amazon al meer dan een miljard dollar

Het meest opvallende personage is elvenkoningin Galadriel, onder regie van Jackson vertolkt door Cate Blanchett. De jongere uitvoering wordt nu gespeeld door Morfydd Clark (33). Beeld AP

Regisseur Juan Antonio Bayona, verantwoordelijk voor de eerste twee afleveringen van The Rings of Power, wil één misverstand maar meteen uit de wereld helpen. “Het is niet noodzakelijk dat de kijkers de eerdere verfilmingen van The Lord of the Rings of The Hobbit hebben gezien. Dergelijke voorkennis is niet nodig om ons verhaal van meet af aan te begrijpen.”

De Spaanse cineast, gepokt en gemazeld in het genre van de betere griezelige films (zoals The Orphanage uit 2007), benadrukt dat de nieuwe serie van Amazon Prime Video beschouwd moet worden als een soort genesis, een oorsprong. “We gaan terug naar de basis. Het is geen poging om het al bekende verhaal nog eens te herhalen. Het is een gloednieuw epos, gebaseerd op The Silmarillion van Tolkien. Dat was geen fictieboek, maar een historische gids voor zijn fictieve wereld. We blijven trouw aan zijn werk.”

Liefhebbers krijgen dus jongere versies te zien van enkele personages die zij al kennen uit de succesvolle verfilmingen van regisseur Peter Jackson. Jackson is – tot zijn verdriet – niet bij de nieuwe reeks betrokken.

Meer actie

Het meest opvallende personage is elvenkoningin Galadriel, onder regie van Jackson vertolkt door Cate Blanchett. De jongere uitvoering wordt nu gespeeld door Morfydd Clark (33). Met een dubbele Oscarwinnaar als voorganger beseft Clark dat haar opgave niet gering is.

“De vertolking van Cate staat scherp op mijn netvlies. Maar ik denk dat ik toch een andere kant van Galadriel laat zien. Ik speel haar enigszins arrogant, omdat zij zichzelf af en toe overschat. Maar ik mag ook vechten, paardrijden en bergen beklimmen. Ze is dus nu meer een actieheldin.”

Dat is meteen te zien in de eerste aflevering van The Rings of Power. De op drift geraakte elvenkoningin staat haar mannetje in gevechten. Dat levert meteen een van de indrukwekkendste momenten op.

Voor de kenners is het zeker puzzelen om te achterhalen of de hoofdpersonen uit deze serie ook voorlopers zijn van de karakters uit de al bekende speelfilms. Zo wordt er driftig gespeculeerd over wie in de geheimzinnige krater vol vuur wordt aangetroffen door een vrouwelijke hobbit.

Is de verwarde man met de baard wellicht de jongere versie van Gandalf (vertolkt door Sir Ian McKellen in de speelfilms)? Zijn naam wordt in elk geval niet genoemd, dus het blijft gissen. Ook brengt hij aanvankelijk geen woord uit. Fans die online al scènes hebben gezien, denken genoeg te weten.

Spektakelstuk

Voor de streamingsdienst Amazon Prime Video, die de serie vanaf vrijdag uitzendt, staat er veel op het spel. Naar schatting betaalde het bedrijf een miljard dollar voor de rechten aan de erven van schrijver J.R.R. Tolkien. Daarbij kwamen nog de kosten van de verfilming, de promotie en marketing van het spektakelstuk, dat zonder meer de duurste tv-serie aller tijden is. Naar verluidt kostte het eerste seizoen al 465 miljoen dollar. Dat budget ligt bijna vijf keer hoger dan dat van concurrent House of the Dragon, de fantasyserie van concurrent HBO Max die de voorgeschiedenis van Game of Thrones toont.

Mochten de resultaten van The Rings of Power tegenvallen, dan zal dat – zo verwachten insiders in Hollywood – gevolgen hebben voor de streamingsdienst van Amazon, die wereldwijd rond de 200 miljoen abonnees heeft. Met deze kostbare fantasyserie hoopt Amazon het aantal kijkers spectaculair op te krikken.

Het bedrijf is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met Netflix, Disney+, HBO Max en Apple TV+, die allemaal kampen met een wankel abonneebestand. Amazon heeft grootse plannen met The Rings of Power. Er moeten vijf seizoenen met een totale lengte van vijftig uur en een mogelijke spin-off verschijnen.

The Rings of Power is vanaf 2 september op Amazon Prime Video te zien.