Korte film Emma Branderhorst ingestuurd voor de Oscars: ‘Geweldig om menstruatiearmoede wereldwijd in de spotlights te zetten’

Debutant Alicia Prinsen in Vlekkeloos.

Hoewel Emma Branderhorst (26) dacht dat ze na het afstuderen aan de HKU geen films meer zou maken, liep het anders dan gepland. Ze won op het Nederlands Film Festival een Filmfonds Wildcard voor haar korte film Onderhuids (2019), die het verhaal volgt van een groep pubermeisjes die deel uitmaakt van een synchroonzwemteam en te maken krijgt met meidenvenijn.

Branderhorst werd geïnspireerd door haar eigen ervaringen op de middelbare school en vindt het belangrijk om in al haar films intensief onderzoek te doen naar het onderwerp. Voor Onderhuids sprak Branderhorst zes oude vriendinnen van de middelbare school, op basis van wie ze haar karakters ontwikkelde. “Al snel ontdekte ik dat meidenvenijn in de buurt komt van pestgedrag, maar het is veel genuanceerder omdat het zich meestal in hechte vriendschappen afspeelt.”

Menstruatiearmoede

“Omdat Onderhuids zo’n persoonlijke film is dacht ik dat dit soort onderwerpen nooit een groot publiek zouden bereiken,” vertelt Branderhorst. Maar kort erna won ze eveneens een prijs op het Cinekid Filmfestival en ging Onderhuids in première op het filmfestival van Berlijn. “Als ik eraan terugdenk was het zó bizar. We waren met het hele team naar Berlijn gegaan, nog net voor corona. Het was een geweldige ervaring.”

Na een vliegende start met Onderhuids maakte Branderhorst in samenwerking met filmproductiebedrijf IJswater Films de korte film Vlekkeloos. “Ik wilde heel graag een film maken over menstruatieschaamte bij jonge vrouwen en het taboe dat daaromheen hangt.”

Tijdens haar onderzoek stuitte ze op een artikel over menstruatiearmoede, waar een dubbel taboe op ligt: schaamte voor armoede én menstruatie. Er is geen geld om maand­ver­band of tam­pons te kopen. Aangezien Branderhorst zichzelf niet het grootste schrijftalent vindt, werkt ze altijd samen met een scenarist. “Ik zei tegen mijn scenarist dat we een film over menstruatiearmoede moesten maken. Er ging toen een nieuwe wereld voor ons open.”

Emma Branderhorst. Beeld Lesley Weitjes

Om menstruatiearmoede in een rijk land als Nederland beter te begrijpen werkte Branderhorst een paar weken als vrijwilliger bij voedselbanken in Amsterdam-Nieuw-West en De Pijp. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar hiermee te maken krijgen. “Ik wilde deze jonge vrouwen een gezicht geven en de kijkers het gevoel te geven hoe het is om menstruatiearmoede mee te maken.”

“Deze zomer was ik op een bootfeestje en vertelde ik een jongen dat ik een film over dit onderwerp maakte, waarop hij antwoordde dat armoede een keuze is. Ik vond dit zo’n misplaatste reactie. Hopelijk kan Vlekkeloos verandering brengen in de manier waarop mensen naar dit onderwerp kijken.”

Realistische weergave

In haar films werkt Branderhorst vaak met niet-acteurs die weinig tot geen ervaring hebben en met wie ze een intensieve repetitieperiode ingaat. Actrice Alicia Prinsen uit Vlekkeloos is debutant. Branderhorst vindt dat in Nederlandse films en series altijd dezelfde acteurs spelen en daar wil ze verandering in brengen.

“Nederland is al zo klein en als we overal dezelfde gezichten zien, voelt het voor mij gespeeld. Op de set geef ik mijn acteurs ook nooit het script. We lezen het wel een keer door, maar voor de rest wil ik dat ze vrij zijn en zich niet vastbijten in de tekst. Het belangrijkste is dat ze in de voorbereiding hun karakter leren kennen.”

Ook in commercieel werk is het voor Branderhorst belangrijk om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Ze wordt vertegenwoordigd door productiehuis Pink Rabbit. “Dit jaar maakten we voor McDonald’s een commercial over een innige zomerliefde vanuit het perspectief van een doof meisje.”

Op sommige momenten valt het geluid weg om de kijker de ervaring van het meisje mee te geven. Volgens Branderhorst waren de reacties op deze commercial positief. “Bij Pink Rabbit houden ze zich bezig met storytellingcampagnes, korte films in zestig seconden, waar karakterontwikkeling voorop staat. Voor mij werkt dit heel goed.”

Oscars

Vlekkeloos is inmiddels geselecteerd voor meer dan veertig filmfestivals en won tien prijzen, waaronder de Kristallen Beer op de Berlinale, de Cannes Lions Young Director Award en de Grand Prize op het Canadese Regard Saguenay International Short Film Festival. Vorige week heeft ze te horen gekregen dat de film de Nederlandse inzending is voor de Oscars in de categorie korte film.

“Ik heb enorm veel zin om Vlekkeloos op de Oscars te vertonen en ik hoop dat we het tot de nominaties halen. Het zou geweldig zijn om de films en het ontwerp wereldwijd in de spotlights te zetten.” Branderhorst wil in de toekomst meer films maken over maatschappelijke onderwerpen die zich overal in de wereld afspelen. “Voor mij is het vooral belangrijk dat mensen voelen wat voor hen onbekend is.”

Vlekkeloos is 15/10 tijdens het Humans of Film Festival (t/m 16/10 in het Ketelhuis in Amsterdam) te zien.