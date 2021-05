Kort geding om disclaimer bij film De Oost

Scène uit De Oost.

Dat laat een woordvoerder van de FIN weten. Vrijdag boog de rechtbank zich al over het kort geding, waarin FIN vroeg om een disclaimer. Tijdens de zitting bleek dat de producent die tóch al had opgenomen. Maar, de FIN vindt dit onvoldoende. “De disclaimer komt aan het eind, na de aftiteling,” aldus de woordvoerder. “Dan is iedereen de zaal al uitgelopen.” Ook wil de FIN dat het fictieve aspect van de film nog meer wordt benadrukt.

Eind vorig jaar pleitte de FIN ook al voor een disclaimer, maar afspraken daarover tussen de FIN en de producent mislukten toen.

De Oost, over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, geeft volgens hen een onjuist en eenzijdig beeld van de situatie in voormalig Nederlands-Indië. “Doordat deze film teruggrijpt op historische gebeurtenissen kan de indruk ontstaan alsof de film ook de geschiedkundige werkelijkheid weergeeft. Dat is niet zo. Betrokkenen, maar ook kijkers, hebben het recht om te weten dat de film vooral een eigen interpretatie is van de producent en de regisseur,” zei FIN-voorzitter Hans Moll daar eerder over.

Kritiek van Indische Nederlanders en oorlogsveteranen

Een eerste trailer van De Oost zorgde vorig jaar voor veel kritiek van Indische Nederlanders en oorlogsveteranen. In het filmpje worden Nederlandse militairen afgebeeld in zwarte uniformen waardoor ze volgens Moll ‘als nazi’s worden weggezet’. Ook stelt de federatie kritische vragen bij het feit dat Indonesië mede-financier is.

Producent Sander Verdonk van New Amsterdam Film Company noemde de reacties destijds voorbarig omdat de film nog niet eens was verschenen. Volgens hem biedt de film ‘een multi-perspectieve benadering op de koloniale geschiedenis’. Ook zegt hij dat de invloed van Indonesië nihil is.

De Oost is vanaf 13 mei te zien op Amazon Prime Video.