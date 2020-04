Koningsdag uit het archief toonde Amsterdam chaotisch, vrolijk, oer- en oergezellig

Konings/Koninginnedag, AT5. Beeld -

Dat Lips niet veroordeeld was tot de drie uur durende liveregistratie van het bezoek van de koninklijke familie was in eerste instantie niet zo’n punt. Dat rondje Maastricht was toch al uit te tekenen: een stukje vlaai, de Sint Servaesbrug over kachelen, eindigen bij het Vrijthof. En toch… dat toespraakje en die toost van Willem-Alexander waren wat karig. “Probeer er het allerbeste van te maken, zodat u zich later zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.”

Tja – moeten we met z’n allen opgehokt blijven, krijgen we niet eens dat oranjegevoel via de televisie onze huis­kamers ingestraald. Godzijdank had AT5 iets geinigs bedacht: ze hadden een snoekduik in hun archief genomen en zonden de hele dag oude Koninginnedag- en Koningsdagreportages uit.

We begonnen net na tienen met de allereerste Koninginnedagbeelden die de zender had gemaakt, in 1992. Terwijl de beeldkwaliteit van gruizig naar steeds scherper ging en de plopkap van vorm veranderde, zagen we de stad langs het millennium zoeven richting de uitzending van vorig jaar, om vlak voor middernacht te eindigen met wat oude koek uit de jaren negentig.

Lips werd aanvankelijk gehinderd door de 1,5 meter­reflex (‘niet zo dicht op elkaar jullie!’) maar kon al snel z’n geluk niet op. De drommen kinderen voor de hekken van het Vondelpark, de kleedjes vol afdankertjes, grabbelen tien cent. Straalbezopen pubers die hutjemutje op het Museumplein nog meer bier weg stonden te tikken, volk op afgeladen boten met opblaaskronen op hun hoofd.

Lips zag Amsterdam op zijn mooist: chaotisch, vrolijk, oer- en oergezellig. De herkenbaarheid was zo groot dat het pijn deed.

