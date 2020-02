Koning onthult gedenksteen Multatuli in Nieuwe Kerk

Beeld ANP

Samen met drie leerlingen van de Multatulischool trok hij het doek weg dat over de door Jeroen Henneman ontworpen steen lag. Op de gedenksteen staat de eerste zin uit het boek Max Havelaar: ‘Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht, no. 37.’

De Nieuwe Kerk plaatst de gedenksteen ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van de schrijver Eduard Douwes Dekker, die onder het pseudoniem Multatuli schreef en in zijn werk Max Havelaar de misstanden in de koloniën aan het licht bracht. Het Multatuli-jaar 2020 is vandaag geopend. De steen wordt in de kerk naast de steen van Hella Haasse en Johan Huizinga geplaatst.

Schrijver Arnon Grunberg hield een lofrede en acteur Thom Hoffman kroop in de huid van Multatuli.