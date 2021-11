Komst Slavernijmuseum dichterbij na advies: ‘Duidelijke noodzaak’

Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

‘Alle Nederlanders zouden in aanraking moeten komen met dit onderbelichte deel van onze geschiedenis en hoe dat doorwerkt tot op de dag van vandaag,’ schrijven de commissies in een gezamenlijk advies aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) dat maandag in Eye is gepresenteerd. Het museum noemen zij van grote nationale betekenis.

Uit het advies: ‘De raden zien een duidelijke noodzaak voor het museum als belangrijke aanvulling op het museale landschap in Nederland. Er is momenteel geen enkel museum dat permanent, structureel en substantieel aandacht besteedt aan het Nederlandse koloniale slavernijverleden. (...) Hier ligt de kans om iets unieks op te bouwen.’

Ambitieus

De raden zijn ook te spreken over de grote ambities die uit de voorlopige plannen spreken. Het museum moet ook een kenniscentrum worden en een ontmoetingsplek, vergelijkbaar met het Nationaal Museum of African History in Washington. ‘Met dit plan neemt Nederland een onderscheidende en inspirerende positie in binnen Europa.’

In het advies worden ook een paar gevoelige punten aangesneden. In de Amsterdamse voorstellen is sprake van een museum over de trans-Atlantische slavernij van Afrika naar de Amerika’s, met de mogelijkheid om dit in de toekomst uit te breiden met de slavernij in Azië en het aandeel van bijvoorbeeld de Vereenigde Oostindische Compagnie daarin.

De adviesraden pleiten er bij de minister voor die verbreding van meet af aan door te voeren. ‘In de ogen van de raden heeft juist een nationaal museum over het slavernijverleden de taak om structureel een compleet beeld te geven van de koloniale slavernij die onder Nederlands regime heeft plaatsgevonden.’

Omgeving van Amsterdam

Een ander potentieel pijnpunt is de plaats van het museum. Met Amsterdam zijn de adviesraden van mening dat het museum een nieuw en groot gebouw moet krijgen, bij voorkeur in een park. In het advies wordt echter vastgesteld dat het moeilijk zal zijn zo’n plek in de stad te vinden. Wat de raden betreft kan het museum ook worden gerealiseerd in de omgeving van Amsterdam.

Het positieve advies is een belangrijke steun in de rug voor de gemeente Amsterdam, die in 2017 het initiatief nam voor een Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum. Dat leidde in mei van dit jaar tot de presentatie van het rapport Met de kracht van de voorouders, waarin de randvoorwaarden voor het museum werden beschreven.

De boodschap van dat rapport was dat het slavernijverleden moet worden getoond zoals de voorouders dat hebben beleefd. ‘Een museum dat hen niet als naamloze slachtoffers toont, maar als veerkrachtige mensen van vlees en bloed die hebben gestreden, culturen hebben opgebouwd en hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving zoals die nu is.’

Met de goedkeuring van de adviesraden is een volgende hobbel genomen op weg naar de realisering van het museum. Het groene licht betekent dat er een basis ligt voor bijvoorbeeld de financiering. Van Engelshoven kende het slavernijmuseum in 2019 al een bedrag van een miljoen euro toe, maar voor de uitwerking van de ambitieuze plannen zal veel meer geld nodig zijn.