Komiek Greg Shapiro is al 25 jaar in Nederland: ‘Voel me minder dan ooit thuis in mijn geboorteland’

Beeld Harmen De Jong

Chicago

“Ik ben geboren tussen de moord op Martin Luthter King en de Chicago riots. 1968 was een ongelooflijk onrustig jaar en volgens mijn ouders was ik part of the chaos. Ze waren hippies en nog heel jong toen ze mij kregen. Ze gingen al snel uit elkaar, waarna ik opgroeide met mijn moeder en stiefvader. Eerst woonden we echt in de stad. Die iconische achtervolgingsscène aan het einde van The Blues Brothers, door vervallen en vervuilde straten? Dat was Chicago. In mijn tienerjaren verhuisden we, als zoveel witte mensen, naar de suburbs, waar ik terecht kwam in de wereld van films als The Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off en Sixteen Candles. Iemand zei laatst: ‘Weet je dat jij op je achtste al zei dat je later komiek wilde worden?’ En zo was het. Vanaf de eerste aflevering van Saturday Night Live in 1975 waren mannen als John Belushi en Bill Murray mijn helden.”

Boom Chicago

“Vrienden van de universiteit waren een comedyclub in Amsterdam begonnen. In 1994, hun tweede jaar, vroegen ze of ik ook kwam. Het was net voor de big bang van comedy in Amsterdam. We trokken vooral Engelstalig publiek. Amerikanen waren het makkelijkst, Austaliërs kregen we ook wel mee. En Britten: Ach, als je ze eenmaal wakker waren, vonden het ze het ook leuk. Het was de bedoeling dat ik één zomer mee zou doen, maar kijk: 25 jaar later ben ik hier nog altijd, getrouwd met een Nederlandse vrouw en vader van twee kinderen.”

Stemmen

“Ik heb het al gedaan, per post. Mijn dochter mocht dit jaar voor het eerst ook stemmen. Wat een moment: haar eerste presidentsverkiezing is misschien ook de laatste in de Amerikaanse geschiedenis. ‘Twelve more years! Twelve more years!’ riep Trump bij een rally in Nevada. Het is zijn manier om te zeggen: ‘De grondwet? Who cares? L’état c’est moi.’ Familie en vrienden in de USA vroegen me 25 jaar lang wanneer ik weer terug kwam. Nu hoor ik voor het eerst: ‘Misschien vertrekken wij wel, hoe is het daar in Nederland?”

Donald Trump

“Een goede bron van inkomsten voor mij. Maar ook als hij verliest én vertrekt, zal hij zijn mond nog wel eens open doen, lijkt me, dus ik kan hem ook dan nog imiteren. Mijn huidige show heet Leaving Trumpland. De titel heeft drie betekenissen. Ten eerste verwijst hij naar het mogelijke aftrekken van Trump. Wat? Oh ja, aftrekken is iets anders, sorry, haha. Ik noteer dit even, misschien kan ik er iets mee in een show. Goed, de titel verwijst dus naar het mogelijke aftreden van Trump. Maar hij slaat ook op mij zelf: minder dan ooit voel ik mij thuis in mijn eigen geboorteland. En dan is er nog een derde, nog persoonlijkere en ook trieste betekenis. Mijn stiefvader is in juli in een Amerikaans bejaardenhuis overleden aan covid, hij heeft Trumpland al verlaten.”

Joe Biden

“In de Amerikaanse datingwereld heb je de uitdrukking ‘He’s not your prince charming, he’s your rebound’. Als je uit een toxic and abusive relation-ship komt, ga je niet meteen door naar prince charming, maar is er eerst een rebound. Joe Biden wordt hopelijk onze rebound.”

Dunglish

“Een mengvorm van Dutch en English, zoals ik die spreek. Ik maak best veel fouten in het Nederland, met soms een komisch effect, zoals net met aftreden en aftrekken. Dan beginnen mensen ineens te lachen en denk ik: wat is er nou zo grappig? Onze kinderen zijn tweetalig opgevoed. Mama sprak Nederlands and daddy had to speak his natural language. De kinderen zijn altijd heel kritisch als ik Nederlands praat. ‘Oh daddy, please, stop it.’ Ik spreek thuis nu alleen nog Nederlands tegen de hond.”

Willem-Alexander

“Dat is de paradox van Nederland: aan de ene kant is er die hele cultuur van ‘doe maar gewoon’ en ‘iedereen is gelijk’, maar jullie hebben wel een koningshuis. En als de koning in de buurt is, gaat iedereen druk en zenuwachtig doen. Ik was een keer dagvoorzitter bij een bedrijfsjubileum, waar Willem-Alexander ook aanwezig was. Vooraf moest ik met het publiek doornemen wat wel en niet mocht. Het was een hele lijst, dus ik zei: ‘Wow, this guy is high-maintenance!’ De koning, die in de coulissen stond, moest er om lachen, zag ik. Ik vind het een leuke vent. En van mij mag hij naar Griekenland.”

Mark Rutte

“Ook ontmoet. Ik ging een Haags café binnen waar hij net uitkwam. Ik zag dat zijn kraag verkeerd zat en zei ‘Let me fix your collar’. Toen ik daarmee bezig was dacht ik: Oh oh, in Amerika zouden me hier waarschijnlijk als een terrorist voor neerschieten. Ik heb begrepen dat Rutte met al die demonstranten rond het Binnenhof tegenwoordig beveiliging heeft, maar het is toch geweldig dat de minister-president normaal gesproken op de fiets door de stad rijdt? Only in the Netherlands.”

Goede Tijden Slechte Tijden

“Oef, dat is lang geleden. Ik heb er paar keer een kleine rol in gehad. Het meest memorabel was die van Franse huisarts. Eerst hield ik het Franse accent nog een beetje in, maar ze wilde het zwaarder. Op het laatst stond ik te schreeuwen als John Cleese die een Fransman nadoet. Soms acteer ik nog; Rolletjes als CIA-agent of nieuwlezer. Mijn laatste rol was in de film Oh Baby van Thomas Acda. Ik was een Engelse muziekproducer. Zo een die zei: ‘Here’s my card.’”

Voice-over

“Ja, doe ik veel. Meteen al in ‘94 heb ik hier met diepe stem een reclame voor Gatorade ingesproken: ‘Gatorade, because water just ain’t wet enough.’” Ik heb ook voor grote merken als Coca Cola en McDonald’s ingesproken. En ik doe veel soundalikes. Voor Zondag met Lubach doe ik vaak Trump - het filmpje America first, Netherlands second trok wereldwijd vele miljoenen views - maar ik kan ook Vladimir Putin en Boris Johnson. Johnson is niet zo moeilijk, dat is gewoon een Eton-accent gemixed met de acteerstijl van William Shatner uit Startrek.”

Inburgeringscursus

“Heb ik in 2003 en 2004 gedaan, de jaren van Rita Verdonk, nog voor het echt een ding was. Bij de cursus Nederlands als Tweede Taal ben ik tot niveau 4 gekomen, er waren er vijf. Het meest indrukwekkend vond ik de lessen die niet als lessen waren bedoeld, de niet-expres-lessen. In een les leerden we dat een hoofddoek een symbool van onderdrukking is. Er waren meerdere vrouwen met een hoofddoek. Eén ervan zei: “Ik kom uit Turkije, waar ik niet overal een hoofddoek mocht dragen. In Nederland mag dat wel, voor mij is de hoofddoek een symbool van bevrijding.’ De leraar zei: ‘Sorry, dat is fout, als er in het examen naar wordt gevraagd, moet je je maar gewoon zeggen dat een hoofddoek een symbool van onderdrukking is.’”

Zwarte Piet

“Ik wil een onderscheid maken tussen the existence en the appearance van Piet. Ik ben het eens met mensen die vinden dat zijn uiterlijk problematisch is en moet veranderen, zoals al zo vaak is gebeurd. Het laatste dat je met een kinderfeestje wil is iemand kwetsen. Dat lijkt me een no-brainer, ook Rutte zit tegenwoordig op die lijn. Maar er zijn ook mensen die een probleem hebben met het bestaan van Piet, die vinden dat hij gewoon helemaal moet verdwijnen, en daar heb ik dan weer een probleem mee. Nederlanders hechten sinds de opstand tegen de Spanjaarden erg aan hun vrijheid. Toen Verene Sheppard van de VN zei dat Nederland Piet moest afschaffen, had je meteen allemaal van die Piet-moet-blijven-groepen. Als je Nederlanders wilt verenigen, moet je zeggen dat ze iets niet mogen. Ze had net zo goed kunnen zeggen ‘Jullie mogen niet protestant zijn,’ net als vroeger Filips II van Spanje.”

Inspection shelf

“Ja, daar heb ik het over in mijn boek. Hoe noem je het in het Nederlands, een plateau? De inspection shelf is dat vlakke deel van een toilet waar je ontlasting voor het doorspoelen blijft liggen, the poop shelf, zeg maar. And it’s so disgusting! Nergens ter wereld hebben ze poop shelfs, alleen in Nederland. Waarom!? In de comments onder een youtube-video die ik hier aan wijdde, schreef iemand dat de poop shelf ooit een echte innovatie was: door hun ontlasting te inspecteren konden mensen in een vroeg stadium darmziekten of zo ontdekken. Ok, maar waarom hebben we die rare toiletten dan nu nog? Komt-ie weer: tra-di-tie! We hadden thuis een toilet dat doordat ons huis scheef staat een beetje achterover helde. De inspection shelf was zo een een soort stunt ramp geworden. Elke keer was het weer spannend: ‘Will our brown heroes make it into freedom or not?’”

Dutch apple pie

“Toen ik in Nederland voor het eerst appeltaart at, zei ik tegen de ober: ‘Are you sure this is Dutch apple pie?’ Hij, een beetje geïrriteerd: ‘Ja, natuurlijk is dit Nederlandse appeltaart!’ Maar in Amerika is Dutch apple pie iets heel anders. Er gaan enorme hoeveelheden suiker in en de vulling lijkt meer op appelmoes. Ik was nogal verbaasd over wat ik in Nederland kreeg: een stuk taart met een korst, stukjes appel, roomboter en kaneel en erbij ook nog slagroom. Maar ik vond het heerlijk. Dat wilde ik ze thuis in Amerika ook laten proeven, dus het recept ging mee toen ik er weer eens heen ging. Nou, ze vonden het wel lekker, zeiden ze, ‘but it didn’t taste like real Dutch apple pie.’”

De 46ste president van de Verenigde Staten

“Biden, volgens mij. En dan snel door naar de 47ste: Kamala Harris.”

Jamai Loman

“Ja, ken ik, al vanaf het eerste seizoen van Idols. Nu is hij succesvol als musicalster. Ik vind dat de Nederlanse musicalwereld underrated is. In andere Europese landen is er af en toe eens een reizend musicalgezelschap te zien. Hier heb je in het hele land een bloeiende musicalcultuur, met eigen producties en vaak ook eigen stukken. En nu ligt alles stil, zelfs Soldaat van Oranje. Ik leef met al die mensen mee.”

Greg Shapiro treedt zaterdagavond en zondag op in de Stadsschouwburg Amstelveen. Zie voor overige data www.gregshapiro.nl