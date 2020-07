Koloniaal bestuurder Peter Stuyvesant staat nog fier op zijn sokkel

Trots prijkt de koloniaal op zijn sokkel tussen de terrastafeltjes. Beeld Nosh Neneh

Naar aanleiding van een discussie in de Verenigde Staten over standbeelden die te maken hadden met het slavernijverleden, ging de NOS in 2017 in Nederland op zoek naar dergelijke beelden.

Op de site werden er drie gepresenteerd: van Jan Pieterszoon Coen, generaal Joannes Benedictus van Heutsz, en Peter Stuyvesant.

Over de standbeelden van Coen en Van Heutsz is al veel te doen geweest. Het beeld van koloniaal bestuurder Peter Stuyvesant (1592-1672), staat op de binnenplaats van het West-Indisch Huis. Nog steeds fier op zijn sokkel, en niet beklad.

“Niet veel mensen weten dat het beeld hier staat,” zei historicus en docent aan de Universiteit Leiden, Karwan Fatah-Black destijds op de NOS-site. Hij deed, en doet, onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland. “Stuyvesant had grote plannen om via het knooppunt Curaçao de slavenhandel te laten lopen, maar daar lees je niets over bij dit beeldje.”

Deze krant schreef op 20 juni jongstleden: ‘Stuyvesant is omstreden vanwege zijn daden in de zeventiende eeuw. Hij dreef als bestuurder van Nieuw-Amsterdam, het huidige New York, slavenhandel via Curaçao. Hij bezat zelf tientallen slaven en had de naam een harde en onverdraagzame bestuurder te zijn. Daarnaast stond hij bekend als antisemiet. Joodse groeperingen strijden al jaren tegen de naam Stuyvesant op openbare plekken. Zo paste het Peter Stuyvesant College op Curaçao zijn naam in 2017 al aan in Kolegio profèsor dòkter Alejandro ‘Jandie’ Paula.’

Bij het beeld van beeldhouwer Hans Bayens uit 1981 is geen bordje geplaatst met verklarende tekst, wat je, gezien de recente gebeurtenissen rondom het slavernijverleden van landen, wel zou mogen verwachten.

‘Peter Stuyvesant. Governor of New York 1647-1664,’ staat er op het ingemetselde plaatje aan de voet van het beeld. En: ‘Presented by Turmac Tobacco Company. On the occasion of its 60th anniversary’. Geschonken door de tabakslobby, want Peter Stuyvesant is ook een sigarettenmerk.

En wat te denken van de muursteen op de binnenplaats van het West-Indisch Huis? Die verhaalt over drieënhalve eeuw vriendschap tussen de Verenigde Staten en Nederland, en de bijdragen voor de renovatie in 1984 van het West Indisch Huis, ‘in whose quarters the deci­sion was made to found Nieuw Amsterdam in 1625’. Geen woord over de slavenhandel van de West-Indische Compagnie, georganiseerd vanuit haar hoofdkwartier: het West-Indisch Huis.

Peter Stuyvesant Sinds 1981

Kunstenaar Hans Bayens

Waar West-Indisch Huis, Herenmarkt 99